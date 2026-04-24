$!Mejora percepción de inseguridad en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis

Las condiciones de inseguridad en que se siente la población en los principales centros urbanos de Sinaloa registró una mejoría en el primer trimestre de 2026, comparado con lo registrado al cuarto trimestre de 2025. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Inegi difundida este viernes reporta avances en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, que entran en la muestra de ciudades del País. La respuesta de la ciudadanía en estas tres ciudades se alinea con los resultados que se presentan a nivel nacional. En el País, un 61.5 por ciento de la población dijo sentirse insegura en sus comunidades en los resultados para el primer trimestre de 2026. Esa situación es mejor que al cierre de 2025, donde al cuarto trimestre un 63.8 por ciento de la población había señalado que se sentía insegura en la ciudad que habitaba. Y en el caso de Sinaloa, las tres principales zonas urbanas también mostraron una reducción, aunque una no al mismo nivel que para el mismo período de un año antes. En el caso de Culiacán, la ciudad donde se han registrado la mayoría de los hechos violentos desde que inició el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, muestra una evolución positiva en los últimos trimestres.

En el resultado de la encuesta reciente, el Inegi señala que un 84.4 por ciento de la población dijo sentirse insegura en la ciudad. Este resultado del primer trimestre de 2026 muestra una mejora comparado con los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2025, cuando era el 88.1 por ciento de la población sentirse de esa manera. Para el caso de Mazatlán, la reducción es muy ligera, pero al menos un avance respecto al cierre del año pasado. En el cuarto trimestre de 2025, un 80.4 por ciento de la población mayor de 18 años dijo sentirse insegura en el puerto, pero para el primer trimestre de 2026, se redujo a 79.5 por ciento. Y para el caso de Los Mochis, que se ubica entre las ciudades con niveles más bajos de percepción de inseguridad, también se registra una evolución positiva. En el cuarto trimestre de 2025, al cierre de año, un 25.6 por ciento de la población había declarado sentirse insegura en la ciudad que habitaba, pero para el primer trimestre de 2026, solo un 21.1 por ciento percibió condiciones de inseguridad. Comparado con lo ocurrido hace un año, al primer trimestre de 2025, la percepción de inseguridad ha tenido también una evolución, aunque solo una ciudad de Sinaloa en un sentido negativo.

Culiacán registraba al primer trimestre de 2025 un 89.7 por ciento de la población que decía sentirse insegura en su entorno, pero un año después, al primer trimestre de 2026, el porcentaje bajó a 84.4 por ciento. En Los Mochis, también ha tenido un cambio significativo, pues del 25.5 por ciento de sus habitantes que dijo sentirse inseguro en ese período de 2025, bajó a 21.1 por ciento en este 2026. Y Mazatlán es el que no ha podido revertir la percepción de inseguridad registrada hace un año y por el contrario, tiene un incremento. En el primer trimestre de 2025, la población mayor de 18 años que se sentía insegura en el puerto alcanzaba el 75.5 por ciento de la población y un año después, para el primer trimestre de 2026, alcanzaba el 79.5 por ciento. Aunque las personas consultadas en su mayoría dijo sentirse inseguras en sus ciudades, en realidad quienes han experimentado conflictos o enfrentamientos han sido menos.