$!Mejoran presas y cede la sequía en Sinaloa respecto al año pasado

Las condiciones hídricas de Sinaloa muestran una mejoría respecto al año pasado. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las principales presas del estado almacenan actualmente 2 mil 518.1 millones de metros cúbicos de agua, mientras que hace un año acumulaban apenas 936.1 millones. La diferencia representa un incremento de mil 581.9 millones de metros cúbicos en comparación con el 23 de junio de 2025, cuando el sistema estatal se encontraba en uno de sus niveles más bajos de almacenamiento. Según los registros del Organismo de Cuenca Pacífico Norte, el volumen almacenado en las 11 principales presas de la entidad pasó de representar el 6 por ciento de la capacidad de conservación en junio de 2025 a 15.9 por ciento en la misma fecha de 2026.





La recuperación se observa en la mayoría de los embalses del estado. La presa Luis Donaldo Colosio, conocida como Huites, registró el mayor incremento al pasar de 120.5 millones de metros cúbicos el año pasado a 787.7 millones en 2026. La presa Adolfo López Mateos aumentó de 95.9 millones a 319 millones de metros cúbicos, mientras que la José López Portillo pasó de 143.2 millones a 383.3 millones. Por su parte, la Gustavo Díaz Ordaz incrementó su almacenamiento de 207.8 millones a 356.7 millones de metros cúbicos. Otros embalses también registraron aumentos importantes. La presa Sanalona pasó de 23.1 millones de metros cúbicos a 125 millones, mientras que la Aurelio Benassini elevó su volumen de almacenamiento de 75.7 millones a 198.7 millones de metros cúbicos.



