Melesio Cuén cree que colaboradores del Gobernador no lo querían en el gobierno

El ex Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda convocó a conferencia de prensa un día después de ser separado de su cargo por el Gobernador Rubén Rocha Moya en la que hizo pública su creencia sobre que algunas personas en la administración no estaban de acuerdo con que estuviera en el gobierno.

“Yo creo que algunos colaboradores pues no quieren que yo esté por allí y seguramente no tiene correcta la información porque lo relacionado a un litigio que se dio en el 2016 ese litigio desde entonces se levantó, no existe, no hay litigio, no hay nada de qué desistirse, no hay nada al respecto, fue el comentario que hice”, dijo el ex funcionario estatal.

Detalló Cuén Ojeda que el 2 de septiembre del 2016 presentó una demanda ente el Juez Primero de Distrito del Estado de Sinaloa contra Luis Enrique Ramírez, que fue asesinado el 5 de mayo del 2022, pero el 7 de septiembre del 2016 el Juez se declaró incompetente.

“Dado que considera que le corresponde a una autoridad judicial del fueron común conocer sobre el asunto y se le devuelve al promovente, o sea, me la regresa a mí y todos los papeles se me regresa la demanda para que en caso de querer interponerla de nuevo ante el Juez del ramo civil del fueron común”, abundó.

“Todavía el auto de incompetencia del Juez Primero de Distrito del Estado de Sinaloa fue confirmado mediante sentencia de la segunda instancia pronunciada por el tercer tribunal unitario, esto con sede en Culiacán”, agregó.

Es decir, no existe una demanda activa desde entonces, afirmó Cuén Ojeda.

Otros dos casos de denuncias contra comunicadores de los que se habló como antecedente fueron el iniciado contra la hoy Secretaria de las Mujeres Teresa Guerra Ochoa.

“Y lo de la doctora Tere Guerra que hoy nos llevamos bastante bien, no tenemos problema alguno eso se le dio seguimiento porque hubo una contrademanda y ya está para sentencia y eso lo tiene lo que es el Secretario de Gobierno actual Inzunza que él es el que lo tuvo en aquel tiempo y seguramente tiene el expediente por ahí guardadito”, dijo el ex Secretario.

Afirmó que Rocha Moya ya tenía conocimiento de la demanda y contrademanda con Guerra Ochoa y buscó resolverlo.

“Cuando estábamos en campaña él sabía de esto, yo fui con el doctor Rocha y le dije necesito que me ayude para resolver este problema, no quiero problemas a futuro, en ese sentido cuando nosotros acordamos tener esta alianza en candidatura común ellos conocían todo, todo esto”, expuso.

Cuén Ojeda afirmó que el caso de la Senadora Lilly Téllez tampoco tiene efecto.

“El caso de Lilly Téllez es igual que lo de Luis Enrique, fue paralelo y yo ya no quise meterme en problemas”, comentó.

Después del ultimátum que lanzó Rocha Moya el pasado 9 de mayo en el que le dio a los integrantes de su gabinete 48 horas para retirar las denuncias contra periodistas, Cuén Ojeda buscó al mandatario estatal.

“Yo me comuniqué ayer por la mañana con Gobernador del estado de Sinaloa, le comenté y le dije señor Gobernador yo no tengo ninguna demanda contra algún comunicador, yo creo que le están informando mal, fue lo que le dije”, comentó.

“Alguien lo engañó (...) alguien engañó al Gobernador para firmar eso de que eso existe porque eso no existe, pero a lo mejor el Gobernador como es su costumbre dice no, sí existe”, subrayó.

Además narró que en vida acompañó a Luis Enrique Ramírez después de lo ocurrido con la denuncia que interpuso en contra del columnista.

“Platiqué con Luis Enrique, nos hicimos excelentes amigos, yo lo apoyé bastante. Hay gente que ahorita se tira al suelo por él pero nunca lo ayudaron, nunca lo apoyaron”, recordó.

“Que no se use la memoria de una gran periodista para lucrar políticamente, eso es un crimen”, fustigó.

DESCARTA RUPTURA Y PONERSE EN CONTRA DEL GOBIERNO

El ex Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda agradeció la oportunidad que le brindaron, y aseguró que no buscará pelear con nadie tras su salida de la administración pública.

“Yo quiero que al actual gobierno le vaya bien”, dijo.

“No quiero discutir nada, lo único es que quede aclarado, esta situación de Luis Enrique que no se debe hacer escarnio con una muerte de un periodista, jamás y por eso explico todo cómo estuvo”, comentó.

A pregunta expresa de la prensa sobre si lo de las denuncia fue pretexto del Gobernador para sacarlo del gabinete, Cuén Ojeda respondió que sí.

“Porque lo de Tere Guerra, que le mando un saludo desde aquí, yo pedí al Gobernador siéntenos, arregle eso, lo otro no existe, lo dije desde antes lo otro no existe”, explicó.

“Pero no importa conmigo simplemente con que me hubieran hablado de frente ya no quiero que estés, va otra persona y con eso se tiene”, añadió.

Pese a ello aseguró que su relación con Rocha Moya está bien ya que siempre que se han visto ha sido de buena gana.

“De tal manera que políticamente nosotros seguimos teniendo una muy buena relación sin problema alguno, y no vamos a estar en contra por estar en contra, nosotros no vamos a ser un estorbo para el desarrollo de Sinaloa”, comentó.

En el caso de los diputados del Partido Sinaloense en el Congreso del Estado, explicó que continuarán con una línea del voto en favor de la ciudadanía. Dijo que continuarán trabajando en concordancia con las personas de la Ciudad de México.

“No hay ninguna ruptura porque esto se hizo en México, se hizo allá con Mario Delgado”, subrayó.

Tampoco desechó la idea de nuevamente tener una alianza o candidatura común con Morena en el 2024.

“No descartamos nada, lo único que vamos a valorar en un futuro, dicen que el que no aprende en cabeza ajena lo hará en la propia, cómo aprendimos ahora en cabeza propia, mucho, mucho hemos aprendido”, comentó.

“Las cosas se tienen que amarrar mejor, no así como en esta ocasión donde dimos toda la confianza”, expuso.

SALIDAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Héctor Melesio Cuén Ojeda informó que además de él, también se irá de su cargo el Subsecretario Carlos López Portillo, y personal de confianza.

“Yo salgo y conmigo sale la gente de más confianza porque yo soy el jefe, sin embargo, hay otros espacios donde yo les he dicho, ellos me hablaron a mí, no, ustedes tomen la decisión, aquí no quiero que haya una renuncia masiva para debilitar el gobierno en lo absoluto”, informó.