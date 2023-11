“¡Nace La trilogía del mal en Sinaloa! ¡¡¡Que no te engañen!!! Conformada por @rochamoya_, Animal Político y periódico @noroestemx”, inicia el pronunciamiento.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dirigió un mensaje vía X (antes Twitter) en el cual arremete contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra Noroeste y Animal Político.

Posteriormente se dirige hacia el Mandatario Estatal reprochándole que abandonó al sector agrícola de Sinaloa, protege a acosadores sexuales, que le mintió al pueblo, además de comparar su periodo como Rector de la UAS con el de Rocha Moya; por tanto, le señala de priorizar atacar a sus opositores políticos que gobernar Sinaloa.

Después se apunta a Noroeste y Animal Político e indicó que él ya no tiene relación alguna con la UAS desde que dejó el rectorado hace 14 años.

“Los sinaloenses y todo el espectro educativo del país reconocieron y reconocen lo logrado en el rectorado que representé en la UAS, del suyo (Rocha Moya) opinan todo lo contrario”.

“Hace 14 años dejé la rectoría, la humildad no hace daño, la verdad no debe de incomodar, debieran de reconocer y estar orgullosos de que el proyecto impulsado por un servidor (Héctor Melesio Cuén) tiene como fruto que la UAS sea la tercera mejor universidad del país (The World University Ranking de la Universidad de Oxford de Inglaterra)”, asevera.

Para finalizar, subraya que si la comunidad de la UAS rechaza al Gobernador del Estado, es por su propia culpa, no por Cuén; no obstante, mencionó que si el Mandatario “corrige” su conducta, podría ser personado por la UAS.

Durante su conferencia de prensa “La Semanera” del 6 de noviembre, Rubén Rocha Moya informó que el número telefónico del Gobierno Estatal fue hackeado para difundir mensajes contra medios de comunicación por presuntamente recibir contratos millonarios por publicidad del Ejecutivo; adjudicó la autoría a Cuén Ojeda.

Asimismo, comentó que el fundador del PAS lo hizo como reacción a una serie de reportajes de Noroeste y Animal Político que exhiben la injerencia que tiene la familia de Cuén Ojeda y el Partido Sinaloense dentro de la UAS, desde militantes que trabajan en altos cargos hasta nepotismo dentro de la institución en favor de círculos cercanos a Cuén.

“Hackearon el conmutador del Gobierno del Estado. Lo hacen con el propósito de divulgar algo que no tiene más que la búsqueda de desprestigiar... seguramente que reaccionaron (a trabajo de Noroeste y Animal Político)”, dijo Rocha Moya.