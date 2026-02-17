Menor de edad detenido está ligado a caso ‘La Nicholette’; Fiscalía solicita orden de aprehensión contra otro implicado

La Fiscal General del Estado Claudia Zulema Sanchez Kondo informó que uno de los detenidos el pasado domingo, un menor de edad, está presuntamente relacionado con la privación de la libertad de la influencer “La Nicolette”.

Además, indicó que este martes solicitaron una orden de aprehensión contra otro implicado.

Señaló que actualmente hay dos personas identificadas en la investigación: el menor detenido el fin de semana y otro sujeto contra quien ya se solicitó orden de aprehensión.

Precisó que los dos detenidos el domingo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por delitos del orden federal, mientras la autoridad estatal continúa con la investigación por la privación de la libertad.

“Tenemos una persona identificada y el día de hoy tenemos ya también la solicitud de aprehensión para otra persona”, afirmó.

- Uno de los detenidos del fin de semana es menor de edad, ¿ese menor de edad está relacionado con el caso?

“Sí”, dijo.

Agregó que durante el fin de semana se trabajó en coordinación con la instancia federal en peritajes de balística para fortalecer la carpeta de investigación.

“Se pusieron a disposición por delito federal en la FGR este fin de semana hemos estado trabajando en coordinación con las FGR para el tema de la comparativa de pericial en balística”, dijo.

“Están puestos a disposición por delito federal en FGR, están llevando su proceso ahí y nosotros, de nuestro lado el asunto de esta persona, tenemos ya dos personas identificadas”, apuntó.

El domingo autoridades estatales detuvieron a dos personas en el sector Los Ángeles, en Culiacán; uno de ellos, menor de edad, estaría vinculado con el caso.

“La Nicholette” fue privada de la libertad el 20 de enero en el sector Isla Musalá y fue liberada cuatro días después tras un operativo de autoridades.