Menos siembra de maíz también ha impactado en ingresos en Navolato: Alcalde

La posible reducción de siembra de maíz durante el próximo ciclo agrícola también impacta en los ingresos del Ayuntamiento de Navolato por concepto de predial rústico que es utilizado para mejoras en la sindicaturas, informó el Presidente Municipal Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza.

Detalló que para este año se proyectó una recaudación superior a los 52 millones de pesos por este concepto; sin embargo, indicó que hasta el momento han ingresado alrededor de 28 millones de pesos.

“Todo lo que es grano viene a dar al predial rústico y el predial rústico, ese impuesto se implementa en las sindicaturas”.

Atribuyó parte de la afectación a los bajos rendimientos de las cosechas, los precios de comercialización y los problemas de calidad del grano, factores que inciden en los ingresos relacionados con la actividad agrícola.

Explicó que para el próximo ciclo agrícola y ante la falta de garantías para el precio del maíz y los altos costos de producción podrían dejar sin sembrar entre 20 y 30 por ciento de las tierras de Navolato.

Señaló que, aunque existe disponibilidad de agua para los cultivos, los agricultores y ejidatarios enfrentan dificultades económicas que los llevan a considerar una reducción de la superficie que sembrarán para evitar poner en riesgo el sustento de sus familias.

“Hemos estado platicando con agricultores, con ejidatarios que sí han estado mortificados con el tema de la siembra de este ciclo”, expuso.

“No es por falta de agua, hay agua para sembrar, el problema es el tema económico, una garantía para el precio del maíz, es lo que se ha estado hablando”, afirmó.

En ese sentido, Bojórquez Berrelleza indicó que su administración mantiene gestiones con los gobiernos estatal y federal para buscar alternativas que permitan dar certidumbre a los productores y ejidatarios ante las dificultades que enfrenta el campo.

Destacó que la agricultura es una de las actividades económicas fundamentales para Navolato, junto con la pesca, la ganadería y el turismo que se desarrolla en Altata.

“Estamos trabajando en ese tema con el Gobierno estatal y Gobierno federal para ver cómo darle esa certeza a todos los agricultores y ejidatarios de nuestro municipio que es un pilar fuertísimo para nosotros como es la pesca, como es también la ganadería, la agricultura, el turismo que tenemos en Altata”.