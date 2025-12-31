$!Menudo y barbacoa para el alma: La Casa Asilo Siri se prepara para recibir el Año Nuevo

Para los 16 residentes de la Casa Asilo Siri, la llegada del Año Nuevo no se celebró con las doce campanadas de la medianoche, sino con un festín que honra sus antojos de menudo y barbacoa. Debido a que la rutina de los adultos mayores marca el descanso a las 18:00 horas, la institución organizó una comida especial para este 31 de diciembre, donde se buscó complacer los deseos de los habitantes, dividiendo el menú para que cada uno disfrute de su platillo preferido.

Este refugio, que está abierto al público desde noviembre del 2025, es dirigido por Valeria Beltrán, quien encabeza un equipo de 10 personas dedicadas al cuidado integral. “Los vamos a complacer, están invitados los familiares y amistades”, compartió Valeria Beltrán. En este evento, las puertas estuvieron abiertas para que familiares y amistades compartan la mesa, tal como sucedió en su reciente posada, priorizando el calor y la convivencia. El perfil de quienes habitan el asilo es de personas que requieren asistencia constante, ya que la gran mayoría se desplaza en silla de ruedas y busca una atención que incluya no solo cuidados médicos, sino también el apoyo de fisioterapeutas, nutriólogos y psicólogos.

La vida diaria en el asilo comienza temprano, a las 06:00 horas y todos los residentes están despiertos y listos para su aseo diario, esperando el desayuno que se sirve puntualmente a las 08:00 horas. Gracias a la guía de un nutriólogo, el menú matutino es variado, ofreciendo desde machaca y huevos hasta hígado encebollado o frijoles y entre los 16 habitantes, la población masculina predomina, aunque todos comparten el espacio en cuartos divididos por género. Las historias que se entrelazan en sus pasillos son un reflejo de la longevidad y la resiliencia, ya que el residente más joven tiene 58 años y utiliza silla de ruedas, mientras que la integrante más longeva es una mujer de 101 años.