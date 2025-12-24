$!Menudo y pozole impulsan las ventas decembrinas en mercados de Culiacán

La temporada navideña ha provocado un incremento gradual en la venta de ingredientes para platillos tradicionales en los mercados, donde el menudo y el pozole son la cena que no puede faltar en casa, aunque la época navideña es un periodo de venta fuerte, los comerciantes señalan que el movimiento no se compara con el de años anteriores. Para la velada de Navidad, los productos que más se venden son los destinados a preparar menudo, según Petris, una vendedora del mercado que mencionó la birria de res, la pata de res, la garrita y la pancita como ingredientes que no pueden faltar para la cena de Navidad. “Todo bien siendo el menudo, para estas fechas navideñas y para la velada, esa es la cena que no puede faltar en casa”, compartió la vendedora Petris. Los ingredientes se ofrecen ya partidos y limpios para que el cliente solo tenga que enjuagarlos y secarlos.







Respecto a los precios, el menudo, la garra y la pata de res tienen un costo de 150 pesos, el maíz para menudo cuesta 30 pesos si es precocido y 25 pesos si es el natural o amarillo. Manuel Cruz, otro comerciante, indicó que en su negocio lo más vendido es la pierna y el lomo, utilizados tanto para barbacoa como para pozole. Cruz notó que la venta está mejor que los meses pasados, pero lamentó que no se ha movido la mercancía como en navidades anteriores debido a la situación de violencia.







“Las ventas están mejor que en los meses pasados, pero no es como en anteriores navidades. Por la situación, no se ha estado moviendo como el año pasado se movía la mercancía, es menos lo que nosotros metemos de producción, no como antes”, señaló Manuel Cruz. Los precios específicos de los cortes incluyen espinazo para pozole a 120 pesos, pierna de puerco a 120 pesos, lomo de puerco a 150 pesos, carne para barbacoa a 240 pesos, carne para asar a 250 pesos y granos de maíz a 30 pesos. Los comerciantes señalaron que, como es tradición, la gente deja la compra de alimentos para el último, preparándose entre el 20 y el 23 de diciembre, pues al inicio de la temporada se enfocan en ropa y juguetes. Debido a la temporada, los horarios en el mercado se han extendido hasta las 19:00 horas durante todo diciembre y hasta Año Nuevo, esto representa una hora más tarde de lo normal, ya que habitualmente cierran a las 18:00 horas debido a la violencia que atraviesa la región. Para atender el aumento de trabajo, los negocios familiares, como el de Petris, contratan más personal o se apoyan en la familia para abastecer a los clientes. El factor de la violencia sigue afectando la actividad comercial ya que cuando ocurrieron acontecimientos cerca del centro, la venta baja, pues los ciudadanos optaron por resguardarse, aunque generalmente el comercio se recompone al día siguiente.





