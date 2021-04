Emotiva, preparada, pero no confiada es como Merary Villegas Sánchez inició su campaña, buscando dar continuidad al proyecto de nación de Morena e informar lo que hasta el momento se ha logrado desde la Cámara de Diputados, recorriendo casa por casa para reelegirse en el Distrito 7 de Culiacán, dado que por la situación sanitaria no hará eventos.

Villegas Sánchez manifestó que se seguirá manteniendo como una representante popular auténtica de la gente.

Además consideró que el no mentir, no robar y no traicionar, que son los principios de Morena, suenan trillados o fáciles, pero en el ámbito del poder no todas las personas adoptan los principios.

“Que cada sector de la sociedad sienta en Merary Villegas una representante, una voz en la tribuna más importante de México y esa es la propuesta que vamos a hacer. La gente conoce ya nuestro trabajo y quienes no lo conozcan vamos a llegar a él o a ella a informarles y que decidan al final”, expresó.