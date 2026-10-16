Merary Villegas entra a la competencia por la coordinación de Morena en Culiacán

La Diputada federal y ex dirigente de Morena en Sinaloa, Merary Villegas Sánchez, se registró para buscar la coordinación municipal de Defensa de la Transformación en Culiacán.

Afirmó que pretende contribuir desde la capital sinaloense al proyecto político de Imelda Castro Castro, coordinadora estatal del partido.

“El día de ayer ya me registré para la coordinación municipal de Culiacán”, declaró este viernes.

“Quiero sumarle al proyecto de la Senadora Imelda Castro desde Culiacán”, expresó.

La legisladora sostuvo que su trayectoria como representante de Culiacán y como ex presidenta estatal de Morena le ha permitido conocer las condiciones del Municipio y las exigencias de sus habitantes.

“No soy ingenua, sé que hay un gran, gran reto ahí”, reconoció sobre la posibilidad de encabezar el proyecto del partido en la capital.

Villegas Sánchez afirmó que ha recibido muestras de respaldo de ciudadanos y militantes de Morena que buscan consolidar el movimiento en Culiacán y que la consideran un perfil para representarlo en el Municipio.

Señaló que el proyecto estatal requerirá apoyo desde los municipios y el Congreso de Sinaloa, por lo que consideró importante trabajar desde la capital para fortalecerlo.

La morenista también informó que comunicó su decisión de registrarse a Ariadna Montiel y Citlali Hernández durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Aseguró que mantiene su confianza en la dirigencia nacional y en el proceso interno del partido para definir a quienes encabezarán las coordinaciones municipales y distritales.