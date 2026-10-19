Merary Villegas informa que no le notificaron de la presentación de niñas en la Concha Acústica

La Diputada federal de Morena, Merary Villegas Sánchez, aseguró que no tenía conocimiento de que la Concha Acústica del Parque Constitución ya estaba reservada para una demostración de danza, luego de que este pasado domingo se realizara ahí una asamblea informativa encabezada por ella, lo que impidió la presentación de alrededor de 150 niñas de tres academias.

A través de un video publicado en redes sociales, la Legisladora difundió un comunicado en el que señaló que el Centro Cívico Constitución autorizó por escrito la realización de la asamblea, pero no le notificó que el espacio ya estaba reservado para el espectáculo de baile.

Villegas Sánchez lamentó lo ocurrido y señaló que, tras conocer la situación, se comunicó con la maestra responsable de las niñas para ofrecerles otro espacio donde puedan presentar su espectáculo en condiciones adecuadas.

Asimismo, expresó su respaldo para que las menores puedan mostrar el trabajo que han preparado.

“Entiendo la molestia de mamás y papás y la respeto en su totalidad. Para que haya claridad, el Centro Cívico, que programa sus espacios, nos autorizó por escrito la asamblea y, al hacerlo, no nos informó nunca de otra actividad. No fue mi decisión, pero sí es mi compromiso ayudar a repararlo”, expresó.

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo, cuando las familias llegaron alrededor de las 9:30 horas a la Concha Acústica, donde tenían programada una demostración de talento a las 10:00 horas.

Sin embargo, encontraron el espacio ocupado por la asamblea política y se les informó que no podían realizar ahí su presentación.

De acuerdo con las madres de familia, el evento estaba programado desde abril y en él participarían alrededor de 150 niñas de tres academias de danza, incluidas escuelas de Alturas del Sur y Caimanero.