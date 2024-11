$!Merary Villegas pide licencia como Diputada y vuelve a Morena Sinaloa

Villegas Lobo señaló que, el hecho de que Merary haya regresado a la dirigencia no define si se llevará a cabo o no la elección, sino al Comité Ejecutivo Nacional del partido.

“Serán ellos quienes tendrán la última palabra, y no Merary Villegas, en el sentido de saber si va a haber vacante o no de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal.

“Nos vamos a esperar hasta que concluya este tiempo para que se defina. La verdad es que no importa si ella sigue quedando ahí o si hay muchos compañeros que levanten la mano, lo que queremos es que Morena se democratice internamente, y estén otros compañeros también en esos cargos”, dijo Pedro Lobo.

Aseveró que hay militantes y consejeros de Morena a quienes aún no se consideran para este tipo de cargos, por lo que es momento de darles cabida en la dirigencia partidista.

Agregó que Merary Villegas ya cumplió con su labor al frente de la facción, y por ello debe darle paso a nuevos nombres al frente de Morena.

“Yo creo que Merary ya dio lo que tiene que dar, ya hizo lo que tiene que hacer , entonces hay que darle la oportunidad precisamente a jóvenes, o a jóvenes mujeres para poder dirigir el partido.

“Hay muchos militantes, simpatizantes y consejeros, principalmente los consejeros, porque son los que están siendo olvidados, y hay que darle la oportunidad a ellos porque fueron elegidos también precisamente por una gran mayoría de sus distritos, y necesitan tener esa oportunidad”, afirmó Villegas Lobo.

Subrayó que no hay confrontación ni ruptura al interior del partido por este tema, sino que obedecerán y respetarán las decisiones que tome el Consejo Nacional por mayoría.

“Nosotros no nos vamos a pelear por la dirigencia, ni mucho menos, vamos a apostarle por la unidad, la reflexión, pero también vamos a apostarle a que el Comité Ejecutivo Nacional haga un análisis bien y defina, defina ellos, no aquí otra persona, que al final pues no puede ser juez y parte en este sentido”, asentó el Diputado local con licencia.