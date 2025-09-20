$!Merary Villegas rinde informe legislativo frente a vecinos de la Renato Vega Amador en Culiacán

CULIACÁN._ Merary Villegas Sánchez, Diputada federal de Morena por Sinaloa, se reunió este sábado con vecinos de la colonia Renato Vega Amador en Culiacán, en lo que describió como un encuentro vecinal dentro del marco de sus obligaciones legislativas con el distrito que representa. La legisladora explicó que sigue el ejemplo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien, dijo, ha llamado a los representantes populares a regresar a las colonias. Indicó que, a diferencia de un informe tradicional de gran formato, prefirió realizar reuniones en las colonias para informar sobre reformas y gestiones que considera relevantes y escuchar directamente las necesidades de los ciudadanos.

Villegas Sánchez señaló que este encuentro es parte de una serie de recorridos por el Distrito 7 que representa, que incluye otras colonias como Villa Bonita, el barrio 5 de Febrero y Los Ángeles. “Yo no decidí hacer un informe de un evento grande como lo hicieron otros compañeros, sino más bien estoy rindiendo el informe en las colonias”, dijo. “Es la forma en la que yo voy a rendir cuentas este septiembre y nos vamos a ir de largo obviamente vamos a seguir visitando las colonias, pero pues decidí no hacer un evento grande y hacer reuniones vecinales en cada una de las colonias”. Merary Villegas Sánchez, quien fue electa en 2024 por tercera ocasión como Diputada federal bajo las siglas de Morena, dejó su curul en manos de su suplente, Danisa Flores Ojeda, para asumir la dirigencia estatal del partido en Sinaloa. Sin embargo, a finales de abril de 2025 se informó sobre su renuncia a dicho cargo para reincorporarse a su puesto como Diputada federal, mismo que no ha atendido de manera personal desde noviembre de 2024.