$!Mercado Garmendia festeja 109 años de tradición, historia y retos para mantener vivo el comercio

Entre puestos de frutas, verduras, carnes, pescados y comida tradicional, el Mercado Gustavo Garmendia conmemoró 109 años de actividad como uno de los principales espacios de comercio y encuentro de Culiacán, con generaciones de comerciantes que han mantenido vivo este inmueble pese a los cambios en la ciudad y en las formas de comprar. La celebración reunió a locatarios, representantes de la Unión de Comerciantes y autoridades municipales, quienes reconocieron la trayectoria del mercado y su aportación a la economía, la gastronomía y la historia de la capital sinaloense. El festejo también marcó el 52 aniversario de la Unión de Comerciantes Locatarios del Mercado Garmendia, que organizó un festival cultural con presentaciones artísticas y actividades para los visitantes, como parte de la conmemoración.

Durante su mensaje, la Secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Culiacán, Janet Fabiola Tostado Noriega, destacó que el mercado representa mucho más que un espacio para la compra y venta de productos, pues forma parte de la identidad de la ciudad y del esfuerzo de cientos de comerciantes. “Es un importante ícono de nuestra ciudad que no solamente tiene una relevancia por su importancia económica, epicentro de mucha productividad de hombres y mujeres trabajadoras, sino también de una rica historia y parte de nuestra cultura”, expresó. La funcionaria reconoció el trabajo de quienes han dedicado buena parte de su vida a mantener sus establecimientos y contribuir a que el mercado continúe siendo un punto de referencia para las familias culiacanenses. “Aquí hay esfuerzo, aquí hay gente que ha dedicado toda una vida, todo un esfuerzo y creatividad por sacar adelante el mercado”, manifestó.

Tostado Noriega también llamó a las familias a mantener la tradición de acudir al Garmendia para realizar sus compras y consumir en los establecimientos de comida, al destacar la variedad de productos y alimentos que se ofrecen en sus pasillos. “Invitar a todas las familias que se acerquen al Mercado Garmendia, que vengan y abastezcan sus alacenas, vengan y compren la mejor fruta, la mejor verdura, la mejor carne, pescadería que preparan ahora sus niños para el 20 de noviembre. Todo eso se tiene aquí”, dijo. Sin embargo, la permanencia del mercado también implica enfrentar los cambios en el comercio. La Secretaria señaló que las compras por internet, las nuevas preferencias de consumo y las dificultades para llegar al Centro de Culiacán, particularmente por el estacionamiento, representan algunos de los principales desafíos para los locatarios. “Los tiempos de hoy exigen nuevos cambios y el mercado o los diversos mercados dentro de la ciudad hoy enfrentan otros tipos de competencia, renuevan, se ponen creativos y donde nosotros como autoridad también tenemos que estar de la mano con ellos, buscando generar estrategias y herramientas”, señaló. Como parte de las acciones para acompañar a los comerciantes, informó que el Ayuntamiento trabaja con el Instituto Politécnico Nacional en el desarrollo de herramientas digitales para que los establecimientos puedan innovar y ofrecer servicios que faciliten las compras sin que los clientes necesariamente tengan que acudir físicamente.