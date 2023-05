CULIACÁN._ Pese a declaraciones a medios de comunicación y una denuncia presentada, el Diputado Gene René Bojórquez Ruiz no ha informado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado ningún presunto caso de nepotismo, informó el Diputado Ricardo Madrid Pérez.

“Es una información de la que me he enterado pues un poco por las redes sociales, un poco por los mismos medios de comunicación que le dan seguimiento”, explicó el presidente de la Mesa Directiva.

“Pero de manera formal el Diputado Gene no le ha enviado a la Mesa Directiva, en este año me toca presidir a mí, una comunicación formal de estos elementos que él presume y que ha buscado que formen parte de una investigación, como sí estoy enterado, que se ha presentado en el Órgano Interno de Control del mismo Congreso del Estado, y en la Auditoría Superior del Estado”.

Hace dos semanas, Bojórquez Ruiz presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control del Congreso y en la ASE acusando presuntos casos de nepotismo al interior del Legislativo, según anunció a medios de comunicación.

Madrid Pérez explicó que dependerá de lo que Bojórquez Ruiz esté buscando sobre el caso, si presenta o no el oficio ante la Mesa Directiva.

“Por supuesto que el Órgano Interno de Control que tiene una naturaleza jurídica e institucional que puede tener un impacto en lo que él persigue, pues es una instancia sumamente adecuada para presentar esto”, expuso.

“Él claro que podrá presentar algo a la Mesa Directiva si así lo busca, para tener conocimiento y para darle seguimiento”.

Madrid Pérez enfatizó que la Mesa Directiva es imparcial y tiene la intención como presidente de la misma, que haya una representación transparente del Congreso, así como en apego en el estado de derecho.

“No estaremos de acuerdo, ni solaparemos ningún elemento que tenga qué ver con algo que vaya en contra de la ley o algún caso que pudiera configurarse que esté fuera de los parámetros sobre los cuales nosotros tenemos que conducirnos, y tenemos que actuar”, subrayó.

“Yo no puedo hacer afirmaciones de cosas que no me constan, pero si hay un elemento, por supuesto que soy el más convencido que se persiga, que se delimite y que se llegue a las últimas consecuencias, sea esto realidad, y si no lo es, que se notifique cuál es la realidad de lo que estamos prevaleciendo”.