$!Mesas de atención de CFE se trasladan a Campo El Diez: Alcaldesa de Culiacán

Las mesas de atención de la Comisión Federal de Electricidad continuarán durante esta semana y fueron trasladadas a la comunidad de Campo El Diez para atender directamente las inconformidades de los habitantes, informó la Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Recordó que el Ayuntamiento solicitó a la Comisión Federal de Electricidad extender la atención hacia la sindicatura de Campo El Diez, una de las zonas donde se han reportado quejas por los cobros del servicio.

“Ya lo había comentado la semana pasada, que habíamos solicitado el apoyo por parte de CFE para acudir a la comunidad de El Diez. El día de hoy y mañana estarán atendiendo con las mesas directamente allá instaladas en El Diez”, señaló.

De acuerdo con Ramos Villarreal, líderes de colonias realizaron previamente un levantamiento de las personas afectadas, detectando un universo aproximado de 100 ciudadanos con alguna inconformidad relacionada con el servicio eléctrico.

“En El Diez eran más o menos... alrededor de 100 personas. Desconozco si las 100 personas es el mismo problema, pero es el levantamiento, pero es el universo con el que CFE acudió a atender”, explicó.