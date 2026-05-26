Metanfetamina y mariguana, sustancias de mayor impacto entre la juventud de Culiacán: CIJ

En el panorama epidemiológico de la capital sinaloense, la metanfetamina y la marihuana se han consolidado como las sustancias de mayor impacto entre la población.

Manuel Velázquez Ceballos, director de Centros de Integración Juvenil en Culiacán, señaló que, aunque hace años la cocaína era la droga predominante, hoy el consumo se concentra con fuerza en estas dos sustancias ilegales.

“Están las drogas ilegales y sigue manteniéndose un alto porcentaje de consumo en mariguana en los jóvenes y luego o casi muy similar el consumo de las metanfetaminas”, compartió Velázquez Ceballos.

Sin embargo, advirtió sobre una tendencia alarmante: el vapeador o cigarro electrónico ha rebasado al alcohol y al tabaco como la principal droga de inicio entre los jóvenes.

De acuerdo con el titular del CIJ, el consumo de dispositivos electrónicos de nicotina tuvo un repunte crítico a partir del año 2025, detectándose un uso masivo especialmente en estudiantes de secundaria y preparatoria, en rangos de edad de 13, 14 y 15 años.

“Cuando ponen ese filtro de que ya no es legal la venta, hay mayor riesgo porque hay un descontrol en la sustancia, van al mercado negro, lo cargan y entonces no hay una calidad en el producto”, explicó Velázquez Ceballos.

Detalló que estos dispositivos suelen mezclarse con sustancias no indicadas.

El especialista subrayó que el aumento en las solicitudes de tratamiento responde a un fenómeno multifactorial.

Señaló que los jóvenes no consumen por una sola razón, sino como una forma de ajuste creativo para resolver situaciones emocionales, estrés o depresión que no han podido canalizar de otra manera.

Entre los factores detectados en Culiacán destacan los hechos violentos en la ciudad generan una repercusión directa en la salud mental de los jóvenes, quienes a veces carecen de recursos para procesar estas experiencias.

Informó que el uso de sustancias les permite desconectarse de la realidad, lo cual afecta el desarrollo de la parte prefrontal del cerebro.

También compartió que la falta de espacios seguros para socializar entre pares también empuja a los jóvenes hacia situaciones de riesgo.

Los Centros de Integración Juvenil, que en Culiacán celebran 50 años de labor, atienden actualmente a una población que va desde los 10 hasta los 70 años de edad.

El enfoque actual no es juzgar al paciente, sino dotarlo de nuevos recursos para que tomen decisiones enfocadas a hacer cosas diferentes y no dependan del consumo para enfrentar su realidad.