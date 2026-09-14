Mexicanos Primero advierte que sistema educativo de Sinaloa requiere atención urgente

El sistema educativo de Sinaloa requiere atención urgente ante los efectos que la crisis de seguridad está teniendo en las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, advirtió Patricia Vázquez del Mercado Herrera, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero.

Durante su visita a Sinaloa, la representante de la organización señaló que el estado enfrenta un panorama educativo que amerita especial atención en comparación con otras entidades del País, particularmente por la interrupción del ciclo escolar, la inseguridad en las escuelas y los efectos socioemocionales que la violencia está provocando entre estudiantes y sus familias.

“Estamos de entrada desde Mexicanos Primero preocupados por la situación y cómo esto está afectando el derecho a aprender”, expresó.

Vázquez del Mercado consideró que uno de los principales retos para la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ahora bajo una nueva administración estatal, será garantizar que el ciclo escolar pueda desarrollarse de manera completa y que existan condiciones de seguridad dentro y alrededor de los planteles.

También planteó la necesidad de fortalecer la atención socioemocional para estudiantes y familias que han enfrentado los efectos de la violencia, así como proporcionar mayores recursos a los docentes para que puedan atender estas problemáticas.

Señaló que el próximo presupuesto estatal representa una oportunidad para destinar mayores recursos a estos rubros y garantizar que las escuelas se encuentren en condiciones adecuadas.

“Hay que visibilizar que es un sistema que necesita atención urgente”, sostuvo.



Reclaman datos sobre alumnos afectados por violencia

Vázquez del Mercado también cuestionó la falta de información pública específica sobre el impacto que la crisis de seguridad ha tenido en la matrícula escolar de Sinaloa.

Señaló que Mexicanos Primero ha buscado información sobre cuántos estudiantes han abandonado las escuelas debido a la violencia, cuántos han tenido que desplazarse de plantel y cuántos requieren atención socioemocional.

Consideró que contar con estos datos es fundamental para conocer la dimensión real del problema y diseñar políticas educativas acordes con las necesidades de la población.

“Sin información pública a tiempo es imposible tomar decisiones adecuadas”, afirmó.

La organización, añadió, considera necesario dejar atrás la idea de que la publicación de información puede ser utilizada para señalar o castigar a las autoridades, pues los datos permiten identificar las fallas del sistema y construir mejores políticas públicas.

“Los datos tienen que estar disponibles”, insistió.

La representante de Mexicanos Primero sostuvo que el sistema educativo no pertenece exclusivamente al Gobierno, sino a la sociedad, por lo que las familias, organizaciones civiles, empresarios y medios de comunicación deben tener acceso a información que permita conocer su situación y participar en su recuperación.



Educación debe ser prioridad rumbo a 2027

Ante los cambios políticos que ha atravesado Sinaloa y el proceso electoral de 2027, Vázquez del Mercado llamó a evitar que la educación quede subordinada a intereses partidistas.

“La educación no debe tener ni colores, ni partidos políticos”, afirmó.

Consideró que garantizar el derecho a aprender debe mantenerse como una política de Estado independientemente de quién gobierne.

De cara a las elecciones de 2027, en las que se renovarán gubernaturas en 17 entidades, planteó que la recuperación del sistema educativo sinaloense debe convertirse en una de las prioridades de quienes aspiren a gobernar el Estado.

“Ojalá que las y los candidatos que van a aspirar a la gubernatura pongan como número uno en su lista que la educación en Sinaloa importa”, expresó.