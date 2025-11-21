Mexicanos Primero exige a autoridades garantizar seguridad en entornos escolares ante vandalismo en planteles de Culiacán

La organización civil Mexicanos Primero Sinaloa urgió a las autoridades educativas y de seguridad a atender y garantizar condiciones seguras para estudiantes, docentes y comunidades escolares ante el aumento de actos de vandalismo, robos y daños en escuelas públicas y privadas de Culiacán.

En un comunicado emitido este viernes, la organización advirtió que los planteles afectados enfrentan interrupciones en clases que limitan las oportunidades de aprendizaje.

“Expresamos nuestra preocupación y nuestro rechazo ante estos hechos que no solo afectan bienes materiales y ponen en riesgo espacios que deben ser seguros, dignos y funcionales, sino que se lesiona el derecho a aprender de la niñez y juventud”, señaló.

“Un plantel dañado puede interrumpir el desarrollo regular de las clases, generar incertidumbre en las comunidades escolares y limitar las oportunidades de aprendizaje cuando las y los estudiantes se ven obligados a ausentarse de las aulas”.

La organización exigió acciones inmediatas y coordinadas por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Culiacán, entre ellas: reparación urgente de daños, establecimiento de un protocolo de prevención y vigilancia, transparencia en el uso de recursos destinados a infraestructura educativa y patrullajes focalizados en zonas de riesgo.

También pidió informar públicamente los avances en cada plantel afectado, coordinar esfuerzos permanentes entre autoridades y fortalecer estrategias de prevención comunitaria que involucren a familias, directivos y vecinos.

El comunicado subraya que si bien la comunidad puede acompañar, vigilar y alertar, la protección de las escuelas “es, ante todo, una obligación del Estado”, pues la violencia contra los planteles profundiza desigualdades y debilita el tejido social.

“La violencia contra las escuelas no es un hecho menor ni aislado. Forma parte de un contexto que amenaza la continuidad educativa, profundiza desigualdades y debilita el tejido social. Proteger cada plantel es proteger el desarrollo, la esperanza y la seguridad de nuestras niñas, niños y jóvenes.

“Desde Mexicanos Primero Sinaloa reiteramos: Ni una escuela más dañada y ni un día más sin condiciones para aprender. Seguiremos observando, documentando y exigiendo que las autoridades cumplan con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación para todas y todos”.