Mexicanos Primero Sinaloa presenta libro sobre crisis educativa

Con un libro que reúne columnas de opinión publicadas en el periódico Noroeste y Revista Espejo escritas por el director de Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo Rojas Ayala, y colaboradores, la organización busca visibilizar y criticar desatenciones por parte de la autoridad educativa a las carencias acentuadas después de la pandemia por coronavirus.

El libro Educación en Sinaloa, Crisis sin Respuesta, fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Culiacán por el autor Gustavo Rojas Ayala, y comentado por el director de Grupo Noroeste, Adrián López Ortiz, la editora Maritza López y la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava.

El libro reúne columnas de opinión que fueron publicadas desde noviembre de 2021 a noviembre de 2022 por Rojas Ayala, Ángel Leyva Murguía y Luis Daniel Rodríguez, colaboradores en Mexicanos Primero Sinaloa.

En las columnas se realizan críticas hacia la autoridad estatal y nacional ante el manejo de la educación en casa derivada de la pandemia por coronavirus, y las consecuencias de una señalada desatención.

“Partir del reconocimiento que estamos viviendo un momento en la educación que es complejo. Periodo del cual no sólo surgen consecuencias educativas, que tiene qué ver con la necesidad de aprendizaje, fuimos golpeados por temas de salud y económicos importantes”, enfatizó Rojas Ayala.

“Hay una serie de efectos que van marcar la vida de niñas, niños y jóvenes en el estado. Hacer clases hoy es mucho más difícil y desafiante”.

Desde marzo de 2020 y hasta principios de 2022 la educación en México se adaptó a un modelo educativo a distancia para evitar los contagios por Covid-19.

Respecto a las críticas vertidas en el texto, la titular de la Sepyc defendió el actuar de la autoridad educativa en México.

“Diría que el caso de la pandemia no es un tema que sólo afectó a nuestro estado. Se dice que no se tuvo la capacidad, sin embargo, yo diría que no es así, se hizo una planeación. Sinaloa no fue el único estado que priorizó la salud”, señaló.

Domínguez Nava defendió las gestiones que encabeza en cuanto a educación en Sinaloa.

“Siendo muy responsables y haciendo un análisis muy crítico decimos que la pandemia provocó un rezago educativo, mismo que se ha estado atendiendo”, puntualizó.

“Estamos propiciando la formación de nuestros docentes con estrategias nuevas”.

Señaló que debido a la deuda de anteriores administraciones, Sinaloa debe pagar el 40 por ciento del fondo federal para usos múltiples hasta el 2039.

El director de Noroeste, Adrián López Ortiz, explicó que la crisis dentro del sistema educativo no es visible en un primer momento.

“La catástrofe educativa que estamos viviendo debido a la pandemia es una catástrofe silenciosa”, dijo.

“No sabemos hasta que vemos las carencias educativas, pero no es algo que se vea de manera masiva y colectiva”.

Destacó la participación de los medios de comunicación en su documentación y exposición.

“Hasta que las crisis se hacen evidentes los medios podemos contar esas realidades”, resolvió.

“Creo que si algo nos convoca a todos y es una verdad aceptada es que la pandemia vino y desnudó muchas de nuestras carencias, agravó otras y creó otras nuevas”.