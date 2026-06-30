$!México domina a Ecuador en medio tiempo con dos goles y la plaza estalla con cada gol

Luego de del primer tiempo se liberó tensión entre los aficionados de la selección Mexicana al tomar ventaja de dos goles frente a Ecuador con cero goles en partido, y cada anotación desató un festejo masivo en las plazas públicas donde se instalaron dos pantallas gigantes.

Desde el primer gol, cientos de aficionados reunidos en el sector Punta Azul corearon la jugada al unísono con banderas, trompetas y el grito de México.