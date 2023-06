“Es una desventaja porque no permite que las autoridades tengan facultades específicas para dar la atención que se necesita, atención específica al tema”, recalcó la funcionaria federal.

CULIACÁN._ México no tiene una ley general para atender a víctimas de desplazamiento forzado interno, advirtió Gabriela Galicia Salas, directora de Movilidad Humana de la Secretaría de Gobernación.

La Cámara de Diputados aprobó desde 2020 la iniciativa para la creación de dicha ley, pero el Senado de la República no la ha discutido ni ha dado el trámite legislativo correspondiente para aprobarlo, esto ha provocado que México no tenga ni siquiera un sondeo de personas afectadas por el desplazamiento forzado.

“Como no tenemos una ley general, no existe la facultad, digamos, un poco como el permiso legal para que las autoridades lleven a cabo este tipo de registros oficiales, es por eso que no tenemos datos oficiales, ni un programa nacional oficial”, señaló.

“Porque no contamos con ese respaldo normativo que enmarque una acción tan necesaria y tan abarcativa”.

Ante la falta de la ley general, cada entidad aborda la problemática de distinta manera.

Este fenómeno se da a nivel nacional, pero hay entidades que tienen mayor visibilidad de la movilización de las personas de manera interna debido a la cobertura mediática, pero esto no es un sondeo ni puede dar una cifra certera de qué tan grande es el problema, dijo.