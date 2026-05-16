Mexinol es el tipo de desarrollos que necesita Sinaloa, asegura Gobernadora Yeraldine

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que la planta de Mexinol que se proyecta instalar en Topolobampo, Ahome, representa el tipo de inversiones que Sinaloa necesita, al combinar crecimiento económico, generación de empleos y compromiso con la protección del medio ambiente.

Durante una gira de trabajo en Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio, la Mandataria estatal resaltó el acuerdo firmado esta semana entre Transition Industries LLC, desarrollador del proyecto Pacífico Mexinol, y la Comisión Nacional Forestal, para conservar 600 hectáreas de humedales en el norte del estado.

“Ése es el tipo de desarrollos que queremos para Sinaloa y nuestras comunidades, que esta empresa haya firmado este acuerdo representa la responsabilidad que hay entre las inversiones y el medio ambiente de aquí del estado de Sinaloa”, expresó.

Bonilla Valverde señaló que este convenio refleja el compromiso de proteger los recursos naturales y garantizar que las próximas generaciones también se beneficien de las inversiones que llegan a la entidad.

“Esto no solamente viene a generar empleo, a industrializar la zona norte del estado, sino también refleja el compromiso de cuidar el medio ambiente”, agregó.

El acuerdo contempla un esquema de Pago por Servicios Ambientales con financiamiento compartido entre Mexinol y Conafor, para la conservación y protección de humedales en Sinaloa.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, esta colaboración beneficiará directamente al Ejido Plan de Guadalupe, en Ahome, al impulsar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Cabe recordar que el arranque simbólico del proyecto, realizado el pasado 23 de abril en Topolobampo, fue interrumpido por integrantes de comunidades indígenas, pescadores y activistas, quienes manifestaron su oposición ante las posibles afectaciones ambientales y la ausencia de una consulta previa.

Tras la protesta, el evento fue cancelado en el sitio y reprogramado en un hotel de Los Mochis, donde se llevó a cabo una ceremonia privada con directivos de la empresa, funcionarios estatales y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

En esa reunión, el diplomático señaló que para atraer y mantener inversiones es indispensable contar con seguridad, certeza jurídica y acciones efectivas contra la corrupción.

Pacífico Mexinol prevé una inversión de 3 mil 300 millones de dólares y estima iniciar operaciones en 2029 como la planta de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo.