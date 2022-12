$!Mi gobierno no regalará los Fiats, dice Rubén Rocha Moya

CULIACÁN._ Al tomar la protesta a los integrantes del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa para el periodo 2022-2024, que encabezará Jorge Julián Chávez Murillo, el Gobernador Rubén Rocha Moya convocó a este gremio para, de manera conjunta, diseñar reformas a la Ley del Notariado, específicamente en el otorgamiento de Fiats para nuevos notarios, pues recalcó que en su gobierno se eliminará la práctica de que era el Ejecutivo quien entregaba a discreción estos nombramientos.

“Vamos reformando la Ley, vamos actualizándola, ya lo he comentado con el secretario general de Gobierno, trabajen con él por favor, Jorge, háganlo con nosotros plenamente. Ustedes me van a decir, me van a sacar cuentas, realmente del tiempo en que se deben dar Fiats, vamos viendo eso, y la otra cosa que van a tener es que no va a ser el Ejecutivo el que empiece a palomear, a dar, a regalar, no, no me interesa eso”, precisó el Gobernador Rocha, en un comunicado.