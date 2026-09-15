$!Mi intención no era agredir, quería mandar un mensaje de paz y que me devuelvan a mi hijo: Rosa Lidia Félix

Rosa Lidia Félix Camacho, madre buscadora de Jesús Tomás “Tito” Félix, aclaró que su intención al pedir el micrófono durante la marcha por la paz del domingo en Culiacán no era insultar ni agredir a nadie, sino hablarle a los jóvenes sobre los riesgos de la violencia y enviar un mensaje a quienes se llevaron a su hijo.

La madre buscadora habló este martes en las oficinas del colectivo Guerreros Azules, acompañada por sus líderes Ignacio Durán y Yesenia Rojo Carrizoza, luego del intercambio de palabras que sostuvo con Miguel Taniyama al finalizar la movilización del 13 de septiembre.

Félix Camacho explicó que acudió a la marcha por su dolor y por empatía con las familias que atraviesan situaciones similares a la suya, y que se conmovió al ver a tantas personas reunidas para exigir paz.

“En ningún momento mi intención fue solicitarlo para causar algún altercado. En ningún momento falté el respeto. En ningún momento fue mi intención agredir a nadie”, expresó.

Dijo que uno de los mensajes que buscaba transmitir era para los jóvenes, a quienes quería advertir que nadie está exento de ser víctima de la violencia que atraviesa Sinaloa.

Recordó que su hijo, Jesús Tomás Félix Félix, conocido como “Tito”, desapareció después de salir de casa, y que desde entonces su familia lo busca.

Contó que el joven tenía 28 años y que, después de pasar tres meses encerrado, salió un día festivo de Halloween a saludar a sus amigos y ya no regresó.

El mensaje que quería dar, dijo, era que los jóvenes se cuiden, escuchen a sus padres y no crean que la violencia solamente le puede pasar a otras personas.