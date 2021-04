Miente quien diga que va a acabar con la corrupción, afirmó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática indicó que lo más que se puede hacer contra la corrupción es combatirla, y dos herramientas esenciales para ello son la transparencia y acabar con la impunidad.

“Muchos políticos dicen que van a combatir la corrupción, pero nada más lo dicen, porque no lo hacen. En el mundo hay dos elementos que ayudan a combatir la corrupción, el más importante es ser transparente, mientras más transparente eres en los procesos, más difícil que se dé la corrupción, y el segundo, es el acabar o combatir la impunidad”, manifestó.

“Político que diga que va a acabar con la corrupción, miente, y miente con todos sus dientes, porque nadie la ha acabado en el mundo, hasta Jesucristo no pudo, lo vendieron por unas monedas de oro, que eso es corrupción. ¿Qué sí se puede hacer? Combatirla”, añadió.

El Senador con licencia atendió a los medios de comunicación de Culiacán, en donde se sometió a una serie de cuestionamientos.

Expresó que su gobierno se basará en tres pilares, que son: la salud, la educación y el mejorar la economía.

“Hemos desarrollado un sin número de propuestas con tres pilares fundamentales: la salud, que sin salud no podemos tener nada, lo hemos aprendido de la manera más difícil en esta pandemia... un segundo punto muy importante es el de la educación, no hay manera de que un país salga adelante si no cuenta con educación”, indicó.

“Que ninguna niña, ni ningún niño de Sinaloa deje la escuela por falta de dinero, ahí sí beca directa, dinero directo a esa niña, a ese niño, a ese padre de familia para que por ningún motivo por falta de dinero vaya a dejar la escuela alguien”, agregó.

“El otro pilar importante es la economía, a todos nos duele el bolsillo, estamos ante la crisis económica más grande y más profunda del México moderno, desde 1932 no había decrecido el PIB como lo hizo el año pasado, cifra oficial, que no es cerrada porque no ha terminado de cuantificar el año, tiene que pasar el primer trimestre de este año, menos 8.5 el estimado de decrecimiento del PIB en el año del 2020”, profundizó.