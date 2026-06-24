$!Mientras Culiacán se detiene para ver a México, Abelardo sigue barriendo las calles para sacar adelante a su familia

Mientras miles de personas permanecen frente al televisor para seguir el camino de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, Abelardo toma su escoba y su recogedor para salir a trabajar.

A las 18:00 horas, cuando México disputa su tercer partido del Mundial frente a República Checa, él recorre las calles del Centro de Culiacán retirando hojas y basura de las vialidades. Su jornada comienza a la 13:00 horas y concluye hasta las 20:00.

Aunque disfruta del futbol y sigue el Mundial siempre que puede, sabe que el trabajo está primero.

“Sí me gusta el futbol. A veces en mi casa veo los partidos del Mundial o las repeticiones, el problema es que no siempre puedo por el trabajo”, comenta.

Su rutina no termina al concluir ese turno; por las mañanas también trabaja limpiando un lote de vehículos cercano a la colonia Renato Vega Amador, donde vive. Además, los lunes acude a un tianguis de la ciudad para realizar labores de limpieza.