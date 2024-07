Al mismo tiempo que la Fiscalía General del Estado intenta localizar a Héctor Melesio Cuén Díaz para que atienda sus procesos penales, el ex director de Bienes y Suministros de la UAS promovió otro amparo contra orden de aprehensión, ahora ante el Juez Noveno de Distrito, con sede en Mazatlán.

El Juzgado federal notificó este 9 de julio la negativa de la suspensión definitiva en torno a la petición de Cuén Díaz, en el expediente 551/2024.

Este recurso fue presentado por Melesio Cuén hijo el 28 de junio del 2024, apenas cuatro días después de que no acudió al décimo citatorio para la audiencia en la que la Fiscalía de Sinaloa presente la acusación formal por presuntas negociaciones ilícitas.

Este 9 de julio, Cuén Díaz tenía agendado otro intento de audiencia, al cual nuevamente desobedeció con el justificante de su dolor en la rodilla, que supuestamente le impide trasladarse hasta la Sede Regional de Justicia Penal.

Se trata del segundo amparo que promueve el ex funcionario universitario contra una orden de aprehensión. El primero lo presentó el 14 de junio, ante un Juez federal ubicado en Culiacán.

Aquella ocasión, le concedieron la suspensión provisional con la condición de encarar al Juez de Control en un lapso de tres días, por ello, le agendaron una audiencia el 19 de junio, pero no acudió.

Por desacato a la orden federal, le revocaron la suspensión y se reactivó la petición de la Fiscalía General del Estado para usar la fuerza pública para obligarlo a acudir a sus audiencias.

El pasado 1 de julio, la Fiscal Sara Bruna Quiñónez afirmó que Cuén Díaz ha evadido la justicia, y señaló que no han podido localizarlo.

“Hay orden de aprehensión. No está ubicado, está evadiendo... No tengo ese dato, la verdad es que no se ha podido ejecutar, la está evadiendo sabedor de que está vigente la orden”, dijo.