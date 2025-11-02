$!‘Mientras viva, él no estará solo’, dice Beatriz en la tumba de su padre

CULIACÁN._ Beatriz Salazar llegó al panteón acompañada de su hija y su esposo. Se sentaron junto a la tumba de su padre, abrieron una bolsa de chicharrones y compartieron el momento como si don Bernardo todavía estuviera ahí, mirando, escuchando.
Hace quince años que murió, víctima de cáncer en el estómago, pero para Beatriz nunca se ha ido del todo.
“Era bueno con toda la gente. Toda la gente que lo recuerda, lo recuerda con mucho cariño”, dice.
Fue paletero toda su vida; incluso enfermo seguía trabajando, vendiendo en la Ley del Valle en Culiacán.
“Se subía a los camiones a venderle a los de los campos, lo recordaban con mucho cariño. Fue una persona muy buena”.
En su cumpleaños, el Día del Padre y con más razón este día de muertos, acompañan la lápida de su padre en el panteón 21 de marzo.
Beatriz limpia sus ojos al recordar los momentos con su papá.
“Es doloroso, pero pues se siente uno con mucha satisfacción venir y recordarlo aquí un rato”.
Fue una persona muy buena con todos, recuerda. Mientras su hija asiente con la cabeza.