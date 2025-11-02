$!‘Mientras viva, él no estará solo’, dice Beatriz en la tumba de su padre

CULIACÁN._ Beatriz Salazar llegó al panteón acompañada de su hija y su esposo. Se sentaron junto a la tumba de su padre, abrieron una bolsa de chicharrones y compartieron el momento como si don Bernardo todavía estuviera ahí, mirando, escuchando.

Hace quince años que murió, víctima de cáncer en el estómago, pero para Beatriz nunca se ha ido del todo.

“Era bueno con toda la gente. Toda la gente que lo recuerda, lo recuerda con mucho cariño”, dice.