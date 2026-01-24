Migración de familias de Culiacán estaría impulsando demanda de vivienda en Los Mochis

La migración de familias de Culiacán estaría impulsando la demanda de vivienda nueva, principalmente en Los Mochis, Ahome, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Culiacán, Daniel Félix.

De acuerdo con el dirigente de la Canadevi, este fenómeno también estaría generando un incremento en la demanda de vivienda nueva de nivel medio en Guasave y en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado.

“Lo que sí traemos nosotros es el tema de la migración de personas de Culiacán que se han mudado a la ciudad, no solamente de Los Mochis, sino los municipios como Guasave, incluso Guamúchil, lo vemos que ha incrementado la demanda de vivienda nueva”, apuntó.

El organismo atribuye este fenómeno a la crisis de violencia que atraviesa Culiacán desde hace más de un año derivado de una pugna del crimen organizado.

Indicó que Los Mochis se ha consolidado como el principal receptor de esta movilidad interna, debido a su tamaño, flujo económico y capacidad para absorber la demanda habitacional.

“El tema de la inseguridad en Culiacán ha orillado a un gran porcentaje de la sociedad a que por su paz mental, por su tranquilidad, se vayan a otras ciudades... eso obviamente nos lleva a una demanda de vivienda”, mencionó.

“Ha sido un patrón que se ha estado notando más en la ciudad de Los Mochis, Guasave también trae ahí los números, pero Los Mochis, yo creo que por el número de habitantes de una ciudad de más este flujo económico, pues pues se está llevando este más personas están migrando para allá”.

En Guasave, mencionó, también se ha presenta un crecimiento sostenido.

Como ejemplo, detalló que la colocación mensual de vivienda de nivel medio pasó de seis u ocho unidades a entre 12 y 14, lo que representa un incremento estimado de entre 30 y 40 por ciento en la demanda.

Este movimiento poblacional, explicó, ha ido acompañado de un cambio en la estrategia de los desarrolladores, quienes ante la baja rentabilidad y el menor dinamismo en Culiacán, han optado por adquirir reservas de tierra y desarrollar proyectos habitacionales en otros municipios.

“El inversionista, al no ser rentable la inversión aquí en Culiacán, porque no hay dinamismo, lo que hacen es adquirir reservas de tierra en otros municipios en donde el dinamismo es aceptable y están mudando sus inversiones para esos municipios”.

En contraste, dijo, en Culiacán se ha observado un aumento en la oferta de vivienda usada, ya que muchas de las familias que deciden mudarse ponen sus casas en venta, incluso ajustando precios, con el objetivo de concretar su salida y reinvertir esos recursos en otros municipios.