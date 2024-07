El comisario de El Diez, Iván Alfonso Angulo Cuadras dijo no haber estado presente cuando sucedieron los hechos, pero la noticia de que la policía estaba en el rancho tras el hallazgo de los migrantes corrió como pólvora y no hubo quien no le comentara sobre lo sucedido.

“Me dijeron a mí que había entrado un camión para acá para El Diez y había bajado ahí a unas personas porque según se había descompuesto el camión, así, eso fue lo que me comentaron”.

Un día después del acontecimiento, el lugar permanece resguardado por un perro amarrado cerca de la pequeña cocina en la que hay platos desechables biodegradables con lo que parecen pedazos de pizza, envolturas de galletas, latas de sardina y botellas de agua, pero sin algo que avale que la policía estuvo ahí.

“Sí, es lo que se me hizo extraño, yo creí que iban a clausurar ahí. Lo que pasa es que ahí es como un negocio, es como una alberca que se renta y yo pienso que alguien vino y procuró algo así y pues les rentaron el espacio y ahí metieron a la gente esta”, expresó el comisario.

Virales en estados de WhatsApp

En videos compartidos en WhastApp por los vecinos de la comunidad, señoras los bendecían mientras la policía los subía al camión que los dirigiría al Instituto Nacional de Migración en Mazatlán para ser repatriados.

“Yo no me había dado cuenta, nada más que ayer miré en un video que subieron, una vecina mía de aquí a la vuelta. Y esto ¿qué?, le dije yo, porque ya vi gente conocida que les decían, no pues, que se vayan con Dios y qué pasó ahí les dije yo y no, me dice, es que son unos migrantes que se los van a llevar para su rancho de ellos, no sé”, comentó una vecina.

Señalaron que corrió el rumor de que algunos habían sido correteados por la calle aledaña al salón.

“Si me llegó un comentario pero nomas supe que los traían correteando por el bordo del canal, que viene haciendo la orilla aquella”.

Al no contar con documentos que acreditaran su estancia legal en el País, fueron puestos a disposición para repatriar, pero no cupieron en el camión y otro grupo de personas fue movilizado en patrullas.

“Trajeron un camión grande y no cupieron y quedaron dos patrullas y los que no cupieron los subieron a las patrullas y seis se quedaron aquí, seis se escaparon”, señaló la vecina.