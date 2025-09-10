Miguel Bosé, Marisela y El Coyote animarán el Grito de Independencia en Culiacán

Miguel Bosé, Marisela y El Coyote se presentarán en el Grito de Independencia que se realizará en la explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán, anunció este miércoles el Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, en rueda de prensa al mediodía.

Castro Meléndrez precisó que, además de los conciertos, se llevará a cabo el acto institucional donde el Gobernador Rubén Rocha Moya dará el Grito, acompañado de autoridades civiles y militares.

El funcionario destacó que, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, se implementará un operativo especial que coordinará a corporaciones estatales y federales durante toda la celebración.

Este año se retoma el evento cívico y cultural de las Fiestas Patrias en Culiacán, luego de que en 2024 se suspendieran las actividades abiertas al público debido a la situación de inseguridad que comenzó el 9 de septiembre del año pasado.