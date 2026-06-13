Miguel Eduardo lleva representación de Guasave a la Marcha de la Diversidad en Culiacán

CULIACÁN._ En un ambiente de lucha, colores y resistencia, Culiacán fue escenario este sábado de la edición 13 de la Marcha de la Diversidad, un evento que, más allá de lo festivo, reafirmó la exigencia de derechos y libertad para la comunidad LGBT+ en Sinaloa.

Pese a los retos que enfrenta la entidad, la participación ciudadana se hizo notar. Entre los asistentes destacó la presencia de Miguel Eduardo Lino López, presidente del Comité de Diversidad Guasave, quien asistió por primera vez para representar a su municipio en la capital sinaloense.

Lino López reconoció que la realización de este tipo de eventos no está exenta de dificultades. Al ser cuestionado sobre los obstáculos en Sinaloa, señaló directamente a la delincuencia organizada como un factor que ha frenado el flujo natural de la sociedad en todo el estado, no solo en Culiacán.

“Aquí estamos con todo el orgullo, con toda la valentía, con todo el amor para levantar la voz con nuestros colores, con nuestra presencia, con nuestro entusiasmo, por nuestros derechos, por nuestra libertad y por lo que somos”, expresó.

Para los colectivos, la marcha representa un pilar fundamental en la conquista de espacios e inclusión en la ciudadanía.