Miguel Taniyama se disculpa con madre buscadora tras polémica en marcha por la paz

“Rosa Félix, donde quiera que te encuentres, me disculpo. Tienes un hijo desaparecido, peleaste por darte voz, yo nada más creía cerrar el discurso, pero créeme que lo que esté en mis manos poderte ayudar y visibilizar lo que vives tú y miles de madres en Sinaloa, pueden contar conmigo”, enfatizó Taniyama.

En medios nacionales se difundió un video en el que el empresario y chef hizo referencia al intercambio de palabras que sostuvo con la madre de Jesús Tomás Félix Félix, desaparecido desde noviembre de 2024, quien solicitó utilizar el micrófono sobre un templete para dirigir un mensaje a los asistentes a la movilización.

CULIACÁN._ Miguel Taniyama Ceballos ofreció disculpas públicas a Rosa Félix, madre buscadora con quien protagonizó un intercambio de palabras tras la marcha por la paz realizada el domingo 13 de septiembre en Culiacán.

El empresario sinaloense también hizo referencia a los reclamos que recibió de otras madres buscadoras y colectivos tras difundirse el enfrentamiento.

“No sé si alcance a restañar el dolor que te hizo sentir ayer a ti y a otras madres, otros colectivos que me reclaman hoy en día, pero créeme que siempre he sido un ciudadano de tiempo completo. Soy un hombre bien nacido y un hombre formado por padres que le dieron educación, empatía y moral. Aquí estoy.”

El mensaje se produjo después de que colectivos de búsqueda y ciudadanos reprobaron que no se le cediera el micrófono a la madre buscadora precisamente durante una movilización convocada para exigir paz y visibilizar a las víctimas de la violencia.

“Por favor, necesito mandar un mensaje. Aquí nos vamos a dar cuenta, si me ceden el micrófono, que en realidad no sea una marcha de la cual muchos tenemos la duda que se trata de interés político. Si a mí me prestan el micrófono, yo voy a desmentir todo esto”, expresó Rosa Félix el día de la marcha.

Ante la petición, Taniyama respondió que el caso de su hijo formaba parte del dolor colectivo que había motivado la movilización.

“Su hijo sí es uno más, uno más de los que han muerto y de los que faltan por morir. Eso es lo que nos duele, por eso estamos aquí”, respondió el empresario.

“Respete, denos el respeto como nosotros se los hemos dado”.

La madre buscadora respondió que estaban alzando la voz, mientras Taniyama insistió en que respetara “todo lo que hemos logrado y hecho”.

Tras los reclamos en su contra, Taniyama se disculpó y se ofreció a ayudar a visibilizar la desaparición del hijo de Rosa.

La marcha por la paz se realizó el domingo con un recorrido desde La Lomita hasta la Catedral de Culiacán, en el contexto de los dos años de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa. En la movilización participaron familiares de víctimas, colectivos, empresarios y ciudadanos.