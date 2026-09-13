$!Miles marchan por la paz en Culiacán a dos años de la crisis de seguridad

CULIACÁN._ Miles de personas marchan este domingo por las calles de Culiacán para exigir paz y seguridad, en una movilización que reúne a colectivos de personas desaparecidas, familias de víctimas de homicidio, empresarios, agricultores y ciudadanos. La marcha inició en las inmediaciones de La Lomita y avanza por la Avenida Álvaro Obregón con dirección a Catedral, en el Centro de la ciudad.









Los organizadores sostienen que la movilización reúne a alrededor de 50 mil personas, quienes participan con pancartas, lonas y consignas relacionadas con la exigencia de paz para Sinaloa. Entre los asistentes se encuentran integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y familias que han perdido a seres queridos durante la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa.









También participan representantes de sectores productivos, entre ellos empresarios y agricultores, además de familias que acudieron a la convocatoria para manifestarse contra la violencia y exigir condiciones de seguridad. La movilización ocurre en el marco de la conmemoración de dos años del inicio de la crisis de seguridad que comenzó en septiembre de 2024, periodo durante el cual Sinaloa ha enfrentado un incremento de homicidios, desapariciones y otros delitos.













Previo al inicio de la marcha, el Obispo de la Diócesis de Culiacán, José de Jesús Herrera Quiñones, ofreció una misa sobre la Avenida Álvaro Obregón, en las inmediaciones del punto de partida. La movilización tuvo como destino la Catedral de Culiacán, donde se realiza la concentración de los participantes.