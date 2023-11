Un grupo de militantes fundadores de Morena que sostienen ser integrantes de la sociedad civil aspiran a las candidaturas del partido para las elecciones del 2024.

En el grupo hay personas que buscan la candidatura por el Senado de la República, pero también quienes aspiran a alcaldías, regidurías y diputaciones locales.

Agustín Flores García, militante de Morena que aspira a ser Senador, lamentó que los legisladores han realizado su labor sin una perspectiva social.

“Todos los legisladores hacen leyes, pero esas leyes, la mayoría, no son aplicables. No podemos seguir trabajando así, los que vamos por la senaduría, los que vamos para diputados tenemos que ver las políticas públicas del derecho social. Ya tenemos que cambiar todos esos paradigmas en los legisladores, por eso el País no avanza”, dijo.

“Nos interesa que los ciudadanos lleguen al poder realmente, para que todo ese presupuesto realmente sea distribuido equitativamente en la sociedad. Ya no queremos políticos, porque los políticos son los que han acabado con nuestra sociedad y nuestro País en su economía”.

A pregunta expresa sobre cómo califica el trabajo de legisladores de Morena, los aspirantes a espacios de elección popular se limitaron a establecer que no pretenden fracturar el partido al que pertenecen.

“Hay que tener una competencia saludable”, mencionó César García Villareal, también aspirante a la candidatura por el Senado.

El proceso interno de Morena para la candidatura por el Senado de la República permitió los registros del 1 al 3 de noviembre, y en él se registraron el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cazares, la Senadora Imelda Castro Castro, la Diputada Federal Yadira Santiago Marcos y el ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

El resto de los militantes fundadores de Morena que aspiran a una candidatura por un cargo de elección popular son José Ramírez Villapadua, por la alcaldía de Eldorado; Leonardo Trujillo Espinoza, por la Regiduría de Eldorado; Eliodoro Martínez Quintero, por la Regiduría de Eldorado; Calendario Ontiveros Rojo, Regiduría de Eldorado; Víctor Manuel Sarabia Torrecillas, Diputación local; Brenda Sugey Ruelas Aguilar, Regidora de Culiacán y Pablo Sánchez Chávez, por Regidor de Culiacán.