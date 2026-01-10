$!Militantes de Morena y organizaciones marchan en Culiacán en defensa de la soberanía nacional

CULIACÁN._ Militantes de Morena, junto con integrantes del Frente Antiimperialista de Sinaloa, realizaron este sábado una movilización en Culiacán como parte de una jornada nacional para expresar su rechazo a lo que consideran amenazas injerencistas de Estados Unidos hacia México y otros países de América Latina. La marcha inició alrededor de las 16:30 horas en el templo de La Lomita y avanzó por la avenida Álvaro Obregón, para concluir en la plazuela Álvaro Obregón.





Al arribar a la plazuela, el contingente fue recibido por otro grupo de militantes y simpatizantes, de mayor número, que ya se encontraba concentrado en el lugar. Durante el pronunciamiento inicial, representantes de Morena en Sinaloa señalaron que la movilización no se realizó únicamente en respaldo a Venezuela, y la petición de liberación del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos por el gobierno estadounidense el 3 de enero, sino también como protesta contra declaraciones y posturas de Donald Trump que, a su juicio, representan un riesgo para la soberanía de países latinoamericanos.





Expresaron que las declaraciones del Presidente de Estados Unidos incluyen señalamientos hacia Cuba y México, particularmente al mencionar el tema del narcotráfico como argumento para justificar posibles acciones militares en la región. “...con el pretexto de que hay muchos narcos y dice él (Trump), lo que sabemos los mexicanos que es falso, más allá del problema del narcotráfico que tenemos, que los narcos gobiernan este País y eso es falso y la propia Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum Pardo) se ha encargado de defender con dignidad la soberanía de nuestro País”, señaló Saúl Armando Alarcón Amezquita, miembro de la dirección política del Frente Antiimperialista de Sinaloa. “México está en contra de que se violen la soberanía de los países, de que se intervenga, de que haya injerencismo. Lo que México propone inclusive es que los conflictos que hay entre países se resuelvan estas controversias en un marco de diálogo”, subrayó Carlos Alfonso Rea Camacho, secretario de Formación Política de Morena. La movilización forma parte de un plan nacional impulsado por Morena, con acciones simultáneas en municipios como Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Mazatlán y la zona sur del estado, así como en distintos distritos federales del País. En el punto final de la movilización se realizó un encuentro donde estuvieron presentes diputadas y diputados locales de Morena, entre ellos Teresa Guerra Ochoa y Serapio Vargas Ramírez, además del dirigente estatal del partido, Edgar Barraza Castillo.





En su mensaje, Barraza Castillo señaló que estas jornadas buscan respaldar la postura del Gobierno de México en materia de política exterior y defensa de la soberanía nacional. “Estamos activando en los 300 distritos, las distintas cabeceras distritales federales, como jornadas para la defensa de la soberanía, para el tema de los países que sean libres de decidir cualquier decisión de manera interna al autodeterminación de los pueblos, y la postura sobre todo que ha tenido nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum ante los últimos sucesos internacionales”, señaló. “Es fortalecer, sobre todo, la postura de la Presidenta, que ha tenido siempre la coordinación, sí; subordinación, no. Siempre lo ha comentado. Existe una buena relación con Estados Unidos, lo ha comentado la Presidenta, pero no queremos que se vea como un pueblo frágil. Entonces, estamos saliendo a las calles”, comentó. El dirigente estatal precisó que las movilizaciones continuarán en distintos puntos del País conforme a las indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, como parte de las actividades políticas y organizativas del partido. “Vamos a esperar indicación para justamente estar defendiendo y promocionando y difundiendo los logros de la Cuarta Transformación”, concluyó.