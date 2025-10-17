Militarizan ‘Código Plata’ en hospitales de Sinaloa, en atención a personas heridas de bala

Personal militar se hizo cargo de la custodia y acceso al Código Plata en los hospitales de Sinaloa, que es el espacio donde se atiende a personas con heridas de bala, informó el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

“Quien permite la entrada o salida de las personas a ese espacio, a esa unidad, no es ya personal civil, es totalmente militar, ellos estaban al pendiente y de hecho no me dejaban entrar”, comentó.

González Galindo aseguró que ya se instalaron en los nosocomios mecanismos para reforzar la seguridad y vigilancia de quienes acceden a estos inmuebles, como la colocación de cámaras de videovigilancia e identificación biométrica.

En ese sentido, afirmó que solo podrán ingresar a estas zonas el personal activo de los hospitales.

“Es solamente personal médico, personal de salud, personal que trabaja directamente ahí, no entra personal becario y está muy rigurosa la entrada en ese espacio, la verdad”, dijo.

El funcionario precisó que actualmente se tienen 24 pacientes por heridas de bala en todo el Estado, tanto de ciudadanos como integrantes de las fuerzas de seguridad y militares.

“Los pacientes que han llegado a otras unidades, inmediatamente se atiende la emergencia, se trasladan y se atienden en las unidades médicas”, afirmó.

En los últimos meses, se registraron una serie de hechos violentos al interior de clínicas privadas y hospitales públicos de Culiacán, que desataron manifestaciones de personal de salud para exigir mayores medidas de protección y dejar de atender a personas heridas de bala, para que estas sean recibidas por médicos militares.

El 29 de agosto, un comando armado disparó cuando pasó frente al Hospital Civil de Culiacán durante la noche, situación que dejó a cuatro personas muertas y otras tres heridas.

Al día siguiente, asesinaron a balazos a un paciente herido de bala dentro de una clínica privada en el Centro de Culiacán, y de manera simultánea mataron a otro hombres en las mismas condiciones dentro del Hospital General de Culiacán.

Para el 17 de septiembre, se reportó la detención de Sandra “N” en el Hospital General de Culiacán, a quien acusaron de intentar asesinar con inyecciones a un paciente baleado identificado como Leonel Valdez Palomera, “El LV”, quien además estaba detenido por portación de arma.

La mujer declaró en audiencia que, en su afán por hacer especialidades en cirugías, acudía al nosocomio para auxiliar a médicos y enfermeras sin contar con relación laboral ni académica con el hospital al momento de su detención, e inyectó al paciente por orden de una enfermera.

Aseguró que incluso los guardias del hospital la conocían, y por eso pudo entrar por la puerta de personal.