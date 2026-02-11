Mineras mantienen proyectos de inversión en Sinaloa pese a hechos en Concordia: Feliciano Castro

El Secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, informó que empresas mineras e inversionistas del sector mantienen acercamiento permanente con el Gobierno del Estado para dar seguimiento a sus proyectos, tras los hechos registrados en Concordia, donde 10 trabajadores fueron reportados como desaparecidos y posteriormente se confirmó el fallecimiento de cinco de ellos.

Señaló que la situación es lamentable y reconoció que tiene impactos en la actividad económica de la zona.

Indicó que actualmente la mina en la que ocurrieron los hechos se encuentra cerrada.

“Somos parte de una visión de asumir el dolor que representan los sucesos en Concordia con la desaparición de 10 trabajadores de esta mina y la confirmación de que cinco de ellos lamentablemente estén fallecidos. Es una situación muy lamentable, que por supuesto tiene sus impactos”, expresó.

Castro Meléndrez explicó que, más allá de este caso, en Sinaloa existen 35 proyectos mineros en operación.

Precisó que la empresa vinculada a la mina en Concordia mantiene su proyecto de inversión en el Estado.

A pregunta expresa sobre si compañías mineras o empresas de inversión internacional se han acercado para abordar el tema de seguridad o futuras inversiones, respondió que las reuniones han sido constantes.

“Claro que sí, estamos en reuniones permanentes con ellos personalmente. Yo he estado con varias empresas mineras, ya sea aquí en la oficina o hemos ido a sus propios lugares para estar valorando todo esto”, indicó.

Detalló que hasta ahora se han invertido 10 millones de pesos en diversos proyectos mineros en la entidad, la mayoría en etapa de exploración, desde 2021 a la fecha. Añadió que se tiene previsto ampliar la inversión en el sector.

Al precisar si los 10 millones de pesos corresponden a un proyecto específico o al conjunto de iniciativas, aclaró que se trata de distintos proyectos mineros en general.

La Secretaría de Economía mantiene comunicación con las empresas para dar seguimiento a las condiciones de operación y a las perspectivas de crecimiento del sector en el Estado.