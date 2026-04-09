Minero rescatado en Rosario se mantiene estable; presenta deshidratación

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que el minero Francisco Zapata, rescatado con vida tras permanecer 14 días atrapado en una mina en Rosario, se encuentra estable y bajo atención médica, principalmente por un cuadro de deshidratación.
Explicó que, a su llegada, el trabajador presentaba un desequilibrio hidroelectrolítico, condición común tras periodos prolongados sin acceso adecuado a agua y alimentación, por lo que actualmente recibe hidratación y soporte nutricional.
“Llega muy estable, pero con cierto grado de deshidratación. Se está recuperando, hidratándolo, y no hay datos de alguna falla orgánica”, precisó.
Detalló que el paciente se mantiene consciente y lúcido, lo que ha favorecido su evolución durante las primeras horas de atención hospitalaria.
Aunque inicialmente se contemplaba que pudiera recibir el alta médica en un lapso cercano a 24 horas, el personal de salud decidió extender el periodo de observación para continuar con su estabilización.
“Es probable que sea a corto plazo, sin embargo, se va a esperar un poco más para seguirlo hidratando”, indicó.
González Galindo subrayó que hasta el momento no se han detectado complicaciones mayores, por lo que el pronóstico del paciente es favorable, en espera de que su organismo recupere el equilibrio tras las condiciones extremas en las que permaneció.