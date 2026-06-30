Minimiza Alcalde desplazamiento de familias de Escuinapa por violencia; asegura que solo son 39

El Presidente Municipal de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simentel aseguró que, únicamente, tienen registradas 39 familias que abandonaron la comunidad de El Camarón por la situación de violencia registrada en la zona y que ya viven en la cabecera municipal.

Señaló que, a diferencia de otros municipios de Sinaloa, Escuinapa no ha registrado un desplazamiento masivo de habitantes por la inseguridad.

“No llega ni a.. son 39 familias. Son de El Camarón. Ya viven en Escuinapa, trabajan en Escuinapa, estudian en Escuinapa, tienen familia en Escuinapa”, expresó.

Díaz Simentel reconoció que el desplazamiento en ese poblado sí está relacionado con la inseguridad y afirmó que el problema no es reciente.

“Sí, 100 por ciento por la violencia... El Camarón tiene mucho tiempo ardiendo”, sostuvo.

El Alcalde agregó que otras personas han optado por salir de la región, aunque aseguró que la mayoría se ha dirigido a ciudades como Guadalajara o incluso a Estados Unidos, más que a otras zonas de Sinaloa.

Respecto a seguridad en el municipio, señaló que la Secretaría de Seguridad Municipal cuenta actualmente con 67 policías y reconoció que requieren más elementos.

“Ahorita estamos necesitarios. Tenemos 67, pero necesitamos más”, apuntó.

Aseguró que después del asesinato de cuatro policías ocurrido anteriormente hubo temor entre los agentes, pero aseguró que la situación se ha estabilizado con el reforzamiento de la presencia de corporaciones estatales y federales.

“Es un trabajo complicadito. Ahorita no hay, no hay... y además hay que pasar control y confianza, hay que educarse”, dijo.

“Ya afortunadamente, pues las cosas se han venido tranquilizando y con esto que está viéndose cada día más elementos de seguridad estatal y federal, pues la sociedad y lo mismo policía, pues estamos tranquilos”, aseguró.