Mipymes podrán acceder a servicios empresariales como diseño de logotipo, asesorías contables y legales a precios accesibles

A partir de este viernes micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder a servicios empresariales a precios accesibles a través de la Secretaría de Economía, anunció Javier Gaxiola Coppel titular de la dependencia.

“El apoyo principalmente se da a través de dinero, si a mí me dan un dinero para mi negocio o para hacer un negocio nuevo no sé manejar ese dinero, no sé tramitología, no sé qué hacer, ese dinero me va a durar un ratito”, informó el funcionario estatal.

“Tenemos que apoyarla no solo económico, con asesoría contable, asesoría de diseño, asesoría de mercado, acompañar a las pequeñas empresas o de nueva creación o a los emprendendores a desarrollarse”, añadió.

Algunos de los servicios a los que podrán acceder los emprendedores y la mipymes son registro de marca, tabla nutrimental, código de barras, los cuales ya eran otorgados por la Secretaría de Economía, sin embargo, agregaron asesoría contable, actas constitutivas, asesoría laboral, contratos laborales, diseño de páginas web y diseño de logotipo.

“Todo esto va a ser a precio especial para que sea alcanzable para el nuevo emprendedor, para el micro y pequeño empresario”, expuso Gaxiola Coppel.

La proyección inicial es brindarle atención a dos mil personas o empresas con estos servicios, los cuales generarán un ahorro de tres millones de pesos para las mipymes y emprendedores, aseguró el Secretario de Economía. La inversión que hizo la dependencia fue de 530 mil pesos.

“El límite es qué tanta gente viene, qué tanta gente se apunta, por eso siempre invitamos a que se acerquen a los URGE”, comentó.

“¿Qué pasa con el tema de agotar recursos? Si hay un éxito si hay una recepción adecuada de la gente, de participantes, vamos a ver cómo le hacemos pero vamos a apoyar todavía más”, añadió.

Los emprendedores y mipymes podrán solicitar los servicios otorgados a través de las oficinas URGE que están ubicadas en los 18 ayuntamientos, y en Culiacán en la Secretaría de Economía en el Palacio de Gobierno o en el módulo URGE que está en la Unidad de Servicios Estatales.

Para más información pueden comunicarse al teléfono 6677587198 o en las redes sociales de la dependencia como EconomíaSinaloaMx.