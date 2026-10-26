¡Modernización y cumplimiento! Pone en marcha la UAS el registro de datos biométricos para el control digital de asistencia de sus trabajadores en todo el estado, como señala la Ley Federal del Trabajo

Como un paso clave para garantizar la transparencia institucional, fortalecer la eficiencia en la gestión y cumplir con las políticas federales, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) puso en marcha el registro biométrico de sus trabajadores como parte del proceso de instalación de un sistema digital de asistencia. Esta inscripción de datos, que inició en el Campus Buelna, se extenderá la próxima semana a todos los espacios de esta casa de estudios en la entidad.

En el edificio de Rectoría se reunieron funcionarios de la administración central para dar el arranque a esta jornada, donde el vicerrector de la Unidad Regional Centro (URC), doctor Wenseslao Plata Rocha, ofreció un breve mensaje en representación del rector, doctor Jesús Madueña Molina.

”Nos instruye el día de hoy a dar inicio a esta importante actividad que tiene que ver con el registro de los datos biométricos para el control digital de asistencia de todos nuestros trabajadores; se están atendiendo indicaciones que emanan desde la Federación para que la Universidad Autónoma de Sinaloa, siguiendo esta política de rendición de cuentas y de transparencia, siga avanzando en este sentido”, dijo Plata Rocha.

En cinco de los edificios que integran el Campus Buelna se instalaron mesas con equipo y personal de las direcciones de Recursos Humanos e Informática para llevar a cabo el registro de las huellas digitales en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

Por su parte, el director general de Recursos Humanos, doctor Antonio González Balcázar, informó que, tras la jornada en el Campus Buelna, se acudirá a los planteles de Ciudad Universitaria y unidades foráneas, mientras que la próxima semana se trabajará en todas las unidades regionales de la Universidad en el estado.

”Aquí están los compañeros de Recursos Humanos; van a llevar el registro del nivel de avance y además van a estar al pendiente para pasar el corte a Informática, a Contraloría Académica y a un servidor para estar pidiéndoles de favor que se registren. A partir de la próxima semana tenemos que estar registrados todos (...); el primero de enero todos tenemos que registrar la entrada y la salida”, manifestó González Balcázar.

El director de Informática, doctor Gerardo Gálvez Gámez, detalló en qué consiste este registro de la huella digital en el sistema institucional.

”Vamos a tener a la mano lo que es la credencial del INE para poderse identificar (...), van a proporcionar lo que es el número de empleado y a partir de ahí se van a desplegar sus datos esenciales; hay que verificar si el correo electrónico que se encuentra registrado en la plataforma, así como el teléfono, son los correctos. En caso de que se tengan que actualizar, aprovechar para hacer la actualización, lo mismo en el caso de compañeros que no tienen una fotografía, aprovechar para poder registrar la fotografía”, señaló Gálvez Gámez.

Agregó que el proceso es rápido y se sugiere registrar las huellas de los dedos índices o pulgares, aunque en caso de presentar inconvenientes se pueden elegir otros dedos.

Cabe destacar que previamente el director de Recursos Humanos llevó a cabo una jornada informativa sobre el uso del checador digital, ya que, de acuerdo con las recientes reformas al artículo 132, fracción XXXIV, de la Ley Federal del Trabajo, a partir de enero de 2027 todos los trabajadores deberán registrar su entrada y salida de forma electrónica. Asimismo, se advirtió sobre la importancia de acatar estas disposiciones, dado que los procesos de auditoría prevén sanciones económicas severas en caso de incumplimiento.