$!Modifican programa de obra 2025 de Japac

El Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán aprobó por unanimidad la modificación del Programa Anual de Obras Públicas 2025 de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, para incluir nuevas obras por 94 millones 305 mil 291 pesos.
La aprobación se dio durante la sesión ordinaria de este sábado, tras el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.
Pese a que el Ayuntamiento difundió a través de sus redes sociales que se trató de un incremento al presupuesto del organismo, la modificación no implica más recursos para la Japac.
El dinero para ese rubro provendrá de los 251 millones 703 mil 018.87 de pesos que ya estaban autorizados desde el presupuesto 2025 para obra pública.
En total, la dependencia contaría con un recurso de mil 543 millones de pesos, de los cuales solo esta parte corresponde a inversión en infraestructura.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el Comité de Obras Públicas de Japac autorizó previamente estos cambios en sesión extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2025, según consta en el acta correspondiente que fue presentada al Cabildo.
Durante la discusión, la Regidora Erika Sánchez Martínez señaló que estos cambios responden a necesidades que surgen en colonias y sindicaturas, lo que obliga a ajustar los planes iniciales.
Sin embargo, pidió a Japac entregar un informe detallado sobre el uso del presupuesto.
Recordó que hace un año solicitó un desglose de los 251 millones destinados a obra pública y cuestionó el destino del resto del recurso del organismo.
“Justo hace un año solicitamos que Japac nos hiciera a los regidores un desglose de cómo se iba a gastar a ciencia cierta, primero los 251 millones de pesos que a todas luces son insuficientes, que en lo que nos presentaron solamente se están dirigiendo a obra pública”, señaló.
“La pregunta en aquel entonces sigue siendo también la misma del día de hoy: ¿qué va a pasar o qué pasó en este 2025 con los otros mil 300 millones de pesos que no estaban dirigidos hacia obra pública? Que además, hay que decir, esos 251 millones de pesos eran una inversión compartida entre recursos de Japac y también aquí del Ayuntamiento de Culiacán”,
También pidió información sobre cómo se ejercieron los recursos ante problemas que persisten en la ciudad, como drenajes expuestos, fugas de agua y fallas en tomas domiciliarias.
“Hay mucha necesidad. Arreglo de tomas de agua, hay fugas, es decir, lo entendemos que la necesidad mueve el presupuesto básicamente para que nos pudieran hacer un informe pormenorizado”.
Qué obras incluye la modificación
Entre las nuevas acciones contempladas están la perforación de pozos profundos en comunidades como Los Postes, El Valladito y La Vainilla; ampliaciones de redes de agua potable en sectores de Tabalá y Villa Santa Rosa, en Quilá; y rehabilitación de infraestructura hidráulica en la planta potabilizadora Country.
También se incluyen obras de alcantarillado, como la rehabilitación del emisor Rubí, ampliación de drenaje en Culiacancito, instalación de sistemas para mitigar malos olores en cárcamos y sustitución de equipos de bombeo en instalaciones del organismo.