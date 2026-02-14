$!Modifican programa de obra 2025 de Japac

El Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán aprobó por unanimidad la modificación del Programa Anual de Obras Públicas 2025 de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, para incluir nuevas obras por 94 millones 305 mil 291 pesos.

La aprobación se dio durante la sesión ordinaria de este sábado, tras el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.

Pese a que el Ayuntamiento difundió a través de sus redes sociales que se trató de un incremento al presupuesto del organismo, la modificación no implica más recursos para la Japac.

El dinero para ese rubro provendrá de los 251 millones 703 mil 018.87 de pesos que ya estaban autorizados desde el presupuesto 2025 para obra pública.

En total, la dependencia contaría con un recurso de mil 543 millones de pesos, de los cuales solo esta parte corresponde a inversión en infraestructura.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el Comité de Obras Públicas de Japac autorizó previamente estos cambios en sesión extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2025, según consta en el acta correspondiente que fue presentada al Cabildo.

Durante la discusión, la Regidora Erika Sánchez Martínez señaló que estos cambios responden a necesidades que surgen en colonias y sindicaturas, lo que obliga a ajustar los planes iniciales.

Sin embargo, pidió a Japac entregar un informe detallado sobre el uso del presupuesto.