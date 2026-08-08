Modifican rutas de camiones hacia la Central de Autobuses por obras en Culiacán

CULIACÁN._ Las rutas de camiones urbanos que se dirigen hacia la Central de Autobuses de Culiacán modificaron su recorrido debido a los trabajos del nuevo malecón en el bulevar Pedro Infante y las obras que realiza la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán sobre la Avenida Federalismo.

El cambio comenzó este viernes 7 de agosto y contempla modificaciones para las unidades que circulan hacia la Central y la Unidad de Servicios Estatales, mientras se mantienen los trabajos en esas vialidades.

De acuerdo con el croquis difundido por Camiones de Culiacán, las unidades que salen del Centro continuarán por su recorrido habitual a través de las calles Rafael Buelna o Benito Juárez, dependiendo de la ruta.

Posteriormente, deberán dirigirse hasta Rodolfo G. Robles para incorporarse al Bulevar Leyva Solano y tomar el túnel hacia la Avenida Federalismo.

Al llegar a la Colonia Recursos Hidráulicos, los camiones tomarán la Avenida Palenque para reincorporarse al Bulevar Pedro Infante, a la altura del Congreso del Estado.



Regreso de la Central al Centro

Para el recorrido de regreso, de la Central hacia el Centro, no se contemplan cambios, de acuerdo con la información difundida.

Las unidades deberán tomar la Avenida Jorge Julián Chávez Castro y continuar por el Eje Federalismo hasta salir a la Avenida Nicolás Bravo.

Camiones de Culiacán llamó a los usuarios a planificar sus traslados con anticipación y considerar los posibles tiempos adicionales de recorrido mientras permanezcan las obras en la zona.