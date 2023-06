CULIACÁN._ De cara a la próxima selección del candidato o candidata de Morena a la Presidencia en 2024, Ricardo Monreal Ávila manifestó no sentirse en desventaja con relación a otros aspirantes del partido, como Claudia Sheinbaum.

“No, no me siento con menor ventaja, ayer bromeando con el Gobernador (Rubén Rocha Moya) le dije ‘Rubén, parte tu corazón, no lo entregues todo a un lado, compártele un pedacito a tu amigo, por eso no me siento en desventaja’”, declaró el Senador en Culiacán.

“Me siento bien, y sobre todo estoy muy tranquilo con mi alma después de que el Presidente de la República y yo conversamos con profundidad, con seriedad, como políticos que quieren el bienestar del País”.