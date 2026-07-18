$!Monzón Mexicano incrementa pronóstico de lluvias y fuertes vientos en Sinaloa

Con el avance de la tarde de este sábado 18 de julio, los efectos del Monzón Mexicano comenzarán a sentirse con mayor fuerza en el estado, incrementando significativamente la probabilidad de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con un reporte meteorológico de las autoridades estatales, el fenómeno hidrometeorológico impactará de manera desigual en la geografía sinaloense, concentrando su mayor fuerza en las zonas serranas y del norte.

Los municipios de Sinaloa, Mocorito y Badiraguato se encuentran bajo pronóstico de lluvias muy fuertes, con acumulaciones estimadas entre los 50 y 75 milímetros.

Por su parte, para la capital del estado, Culiacán, así como en El Fuerte, Choix, Salvador Alvarado, Cosalá, San Ignacio y Concordia, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

Se advierte sobre la posible presencia de actividad eléctrica y rachas de viento que podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las zonas de tormenta.

Pese al cielo mayormente nublado que prevalecerá durante la jornada, las temperaturas seguirán siendo elevadas, especialmente en las regiones norte y centro del estado, donde el termómetro oscilará entre los 36 y los 41 grados.

En el sur del estado, el ambiente será ligeramente más fresco, con máximas de 30 a 35 grados.



Pronóstico para Culiacán los próximos días

Para este 19 de julio, en Culiacán se prevé un ligero descenso en la temperatura máxima a 34 grados, una temperatura mínima de 23 grados y un cielo nublado.

El lunes 20 de julio la temperatura subirá a 36 grados con temperatura mínima de 23 grados y un cielo nublado.

Para el martes 21 de julio se espera una temperatura máxima de 38 grados, una temperatura mínima de 23 grados y un cielo nublado.