Moody’s cambia a negativa la perspectiva crediticia de Culiacán, por acusaciones contra alcalde con licencia

Moody’s Local México afirmó la calificación en moneda local a largo plazo del Municipio de Culiacán, Sinaloa, en “A-.mx”, pero modificó su perspectiva de positiva a negativa, como consecuencia del incremento en el perfil de riesgo derivado de las acusaciones formuladas por la Fiscalía Federal de Estados Unidos contra diversos funcionarios mexicanos, entre los que se incluye al alcalde con licencia del municipio por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

La calificadora estimó que, en el corto plazo, Culiacán enfrentará restricciones en el acceso a financiamiento, producto del riesgo reputacional y la incertidumbre legal que genera dicha situación. Aunque reconoció que el municipio cuenta con buenos indicadores crediticios —entre ellos una sólida posición de liquidez que le permite absorber choques financieros en el corto plazo—, señaló que las prácticas de gobierno interno y su estructura institucional presentan debilidades estructurales.

Moody’s Local México advirtió que la nueva incertidumbre respecto al impacto en las finanzas municipales podría generar un deterioro en el perfil crediticio de Culiacán, el cual ya acumulaba factores adversos previos: altos índices de inseguridad, una economía contraída y pasivos no fondeados por concepto de pensiones.

Ante las condiciones actuales, la calificadora consideró poco factible un aumento en la calificación de emisor del municipio. Por el contrario, señaló que la nota podría reducirse si se registra un deterioro en la liquidez municipal acompañado de limitaciones en el acceso a financiamiento; si se determinan sanciones que restrinjan o anulen el acceso de Culiacán al sistema financiero; si se observan limitaciones institucionales para recaudar ingresos propios o para contener el gasto; o si se deteriora la transparencia institucional.