Moody’s cambia a negativa la perspectiva crediticia de Sinaloa

La agencia calificadora Moody’s Local México modificó la perspectiva de la calificación del Estado de Sinaloa de estable a negativa, como consecuencia directa de la acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Nueva York contra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios estatales por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

La calificación de emisor en moneda local a largo plazo se mantuvo en A.mx.

Fundamentó el cambio en un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento, en particular al financiamiento bancario de corto plazo.

Según el comunicado de prensa de Moody’s Local México, la incertidumbre generada por las acusaciones podría afectar la percepción de riesgo respecto al entorno institucional y operativo del Estado, lo que reduciría el apetito de intermediarios financieros por continuar operando con Sinaloa y presionaría su perfil de liquidez.

El contexto financiero previo al cambio de perspectiva ya presentaba vulnerabilidades considerables.

Al cierre de 2025, el uso de créditos de corto plazo equivalía al 28 por ciento de la deuda directa del estado.

A marzo de 2026, Sinaloa no registró disposiciones de créditos de corto plazo, aunque mantenía un saldo pendiente de 2 mil 216 millones de pesos.

En ese mismo corte, el Estado registró una posición de efectivo equivalente a 0.14 veces sus pasivos circulantes, indicador que Moody’s Local México identificó como un reto crediticio relevante y ya reconocido en evaluaciones anteriores.

A pesar del ajuste en la perspectiva, la agencia afirmó las calificaciones de deuda de dos créditos respaldados con participaciones federales: uno contratado con Santander por 500 millones de pesos y otro con BBVA por mil millones de pesos, ambos en AAA.mx.

Moody’s Local México señaló que espera que la estructura de fideicomiso que transfiere los derechos de los ingresos del Fondo General de Participaciones para el pago de dichos créditos siga operando con normalidad, aunque precisó que existe una relación estrecha entre dichos créditos y la calidad crediticia general del emisor.

Advirtió que la calificación podría deteriorarse si se materializan alguno de los siguientes escenarios: que Sinaloa enfrente limitaciones en el acceso al financiamiento; que se observe un aumento significativo de sus pasivos circulantes; que se determinen sanciones que limiten o anulen su acceso al sistema financiero; que se reduzca su capacidad institucional para recaudar ingresos propios o contener el gasto; o que se deteriore la transparencia institucional.

Dada la perspectiva negativa, Moody’s Local México estimó poco factible una mejora en las calificaciones en el corto plazo.

Precisó que dará seguimiento a la disponibilidad y condiciones de financiamiento del Estado, así como a cualquier desarrollo legal o institucional que pudiera incidir en su operación financiera.

La calificación de emisor en A.mx incorpora que el nivel total de endeudamiento y el desempeño operativo de Sinaloa mantienen consistencia con ese nivel, pese a la dependencia recurrente del financiamiento bancario de corto plazo y la limitada liquidez.

La última calificación previa a esta acción fue asignada el 8 de octubre de 2025, con información financiera que abarca del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2026.