Morena advierte que Inzunza no atraviesa su mejor momento de reputación ante proceso electoral de Sinaloa

Citlalli Hernández Mora, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reconoció que el Senador Enrique Inzunza Osuna no atraviesa su mejor momento en términos de reputación pública, en el contexto del proceso interno que el partido iniciará el 22 de junio para definir la coordinación estatal de Sinaloa, uno de los 17 estados donde se celebrarán elecciones en 2027.

Al ser cuestionada en el programa de Ciro Gómez Leyva sobre si Inzunza Osuna —señalado en una acusación pública vinculada al crimen organizado— cuenta con buena reputación, Hernández Mora respondió que, en términos de opinión pública, “seguramente no es su mejor momento de reputación”.

Reconoció la dificultad de evaluar objetivamente las acusaciones que pesan sobre el Legislador y sobre el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la ausencia de elementos probatorios concluyentes hasta el momento.

Hernández Mora precisó que si Inzunza Osuna decide registrarse como aspirante a la coordinación estatal de Sinaloa, será la Comisión Nacional de Elecciones la que tome las valoraciones correspondientes respecto a su participación.

Indicó además que la Fiscalía General de la República conduce investigaciones sobre ambos personajes, y que dichas indagatorias difícilmente concluirían antes de un mes, según confirmó el propio conductor Ciro Gómez Leyva con base en información previa.

Citlalli Hernández señaló que Morena recurrirá a la comisión de investigación aprobada recientemente en el Congreso de la Unión —con los votos exclusivos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, ante el rechazo del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional— para consultar formalmente a autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de detectar posibles vínculos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito u otras irregularidades en los perfiles que aspiren a la candidatura.

Hernández Mora subrayó que la coordinación estatal que resulte del proceso interno no implica automáticamente la candidatura a la gubernatura, ya que entre la definición de las coordinaciones y el registro formal de candidatos existirá un margen de tiempo que permitirá al partido seguir evaluando perfiles.

Morena prevé definir las coordinaciones estatales antes de que concluya 2026.